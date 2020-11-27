Форвард «Барыса» в четвертый раз стал отцом
Малыш родился в день рождения клуба.
Малыш родился в день рождения клуба.
У хоккеиста «Барыса» Романа Старченко пополнение в семье. У него родился четвертый ребенок (все сыновья), сообщает
«Пополнение в семье Старченко! Роман и Наталья в четвертый раз становятся родителями мальчика. Примечательно то, что малыш родился в день рождения клуба — 26 ноября. Желаем всей большой семье самого крепкого здоровья и счастья», — говорится в сообщении клуба.
Отметим, что 34-летний нападающий в нынешнем сезоне КХЛ провел 26 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач. Следующий матч в «регулярке» «Барыс» проведет на своем льду с московским «Спартаком» 29 ноября.