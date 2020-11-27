Текущие события
Хоккей. КХЛ
27.11
Куньлунь
Сибирь
10
Хоккей. КХЛ
27.11
Металлург Мг
Нефтехимик
64
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
СКА
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Амур
Все события
Фоторепортажи
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
27 ноября, источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» в четвертый раз стал отцом

Малыш родился в день рождения клуба.

Наверх

У хоккеиста «Барыса» Романа Старченко пополнение в семье. У него родился четвертый ребенок (все сыновья), сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Пополнение в семье Старченко! Роман и Наталья в четвертый раз становятся родителями мальчика. Примечательно то, что малыш родился в день рождения клуба — 26 ноября. Желаем всей большой семье самого крепкого здоровья и счастья», — говорится в сообщении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что 34-летний нападающий в нынешнем сезоне КХЛ провел 26 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач. Следующий матч в «регулярке» «Барыс» проведет на своем льду с московским «Спартаком» 29 ноября.

Читайте также
"Это большое и важное достижение". Бабаян - о втором месте в КПЛ и играх в одной локации
Русская рулетка. От россиян в биатлоне не ждем ничего хорошего
ЦСКА накажут за кричалку про Черчесова. Могут выбросить из ЛЕ
Моуринью зарубится с Лэмпардом и другие: Топ-5 ставок выходных
Почему фигуристки РФ выиграют от поднятия минимального возраста
«Магнитка» сыграла за Воробьева. Летела 1:4 и забила пять подряд
Грустная таблица коэффициентов УЕФА. У РФ между плохо и ужасно
Экс-футболист сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь