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28 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, уступив ЦСКА

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА на выезде обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей. Дубль в составе ЦСКА сделал Максим Шалунов (5-я и 55-я минуты), еще по шайбе забросили Максим Мамин (32), Павел Карнаухов (33) и Антон Слепышев (48). У «Автомобилиста» отличился Павел Дацюк (51).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче ЦСКА 1 декабря сыграет дома с китайским «Куньлунем». «Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд и следующую встречу проведет 30 ноября на своем льду против уфимского «Салавата Юлаева».

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1:5
0:1, 0:2, 1:2
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