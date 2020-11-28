«Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, уступив ЦСКА

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей. Дубль в составе ЦСКА сделал Максим Шалунов (5-я и 55-я минуты), еще по шайбе забросили Максим Мамин (32), Павел Карнаухов (33) и Антон Слепышев (48). У «Автомобилиста» отличился Павел Дацюк (51).