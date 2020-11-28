«Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, уступив ЦСКА
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА на выезде обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА на выезде обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей. Дубль в составе ЦСКА сделал Максим Шалунов (5-я и 55-я минуты), еще по шайбе забросили Максим Мамин (32), Павел Карнаухов (33) и Антон Слепышев (48). У «Автомобилиста» отличился Павел Дацюк (51).
В следующем матче ЦСКА 1 декабря сыграет дома с китайским «Куньлунем». «Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд и следующую встречу проведет 30 ноября на своем льду против уфимского «Салавата Юлаева».