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17:05 (мск), источник: ТАСС

ХК «Авангард» уволил тренера академии Курдина после внутреннего разбирательства

ТАСС, 30 ноября. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» из Омска завершил внутреннее разбирательство по поводу инцидента с участием тренера филиала хоккейной академии клуба в подмосковном Долгопрудном Геннадия Курдина. Об этом сообщает пресс-служба омичей.

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Инцидент произошел в хоккейной школе в подмосковном Долгопрудном, которая не является филиалом академии клуба, а работает по франшизе. Во время товарищеского матча между командами 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния», проходившего в Москве, возник конфликт между Курдиным и арбитрами встречи: он в нецензурной форме выразил недовольство решением судей дать его команде два удаления подряд при счете 4:0 в пользу «Авангарда». Рефери удалили тренера до конца матча, однако он отказался покидать скамейку, из-за чего судьи отправили команды в раздевалку. После этого Курдин напал на арбитров в подтрибунном помещении, пострадавших в результате инцидента нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

По мнению клуба, специалист нарушил этический кодекс хоккейной академии, в связи с чем было принято решение расторгнуть трудовые отношения с тренером.

Курдин не в первый раз оказался в центре скандала. В феврале 2020 года родители нескольких хоккеистов «Авангарда» 2011 года рождения обратились с жалобой на тренера за жестокое обращение с детьми. Однако специалист продолжил работу в клубе.

Курдин является заслуженным тренером России. Среди его воспитанников хоккеисты сборной России Никита Кучеров, Никита Гусев и Игорь Ожиганов.

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