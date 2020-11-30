ХК «Авангард» уволил тренера академии Курдина после внутреннего разбирательства

Инцидент произошел в хоккейной школе в подмосковном Долгопрудном, которая не является филиалом академии клуба, а работает по франшизе. Во время товарищеского матча между командами 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния», проходившего в Москве, возник конфликт между Курдиным и арбитрами встречи: он в нецензурной форме выразил недовольство решением судей дать его команде два удаления подряд при счете 4:0 в пользу «Авангарда». Рефери удалили тренера до конца матча, однако он отказался покидать скамейку, из-за чего судьи отправили команды в раздевалку. После этого Курдин напал на арбитров в подтрибунном помещении, пострадавших в результате инцидента нет.