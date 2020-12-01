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15:59 (мск), источник: БЕЛТА

Вратарь минского «Динамо» Доминик Фурх стал лучшим голкипером ноября в КХЛ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь минского «Динамо» Доминик Фурх попал в число четырех лауреатов ноября в КХЛ, став лучшим голкипером ноября. Такая информация содержится на официальном сайте КХЛ, сообщает БЕЛТА.

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В матчах со своим участием чех одержал шесть побед, в том числе один шатаут. По воротам голкипера минчан было нанесено 250 бросков (в среднем за игру 31,2), из которых вратарь отразил 93,6%, коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,98. Максимальная «сухая» серия вратаря минской команды составила 100 минут 54 секунды.

Лучшим защитником признан Алексей Емелин («Авангард»), нападающим — Дмитрий Яшкин (московское «Динамо»), новичком — Иван Чехович («Торпедо»).

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги делает свой выбор на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей. В ноябре команды Лиги провели 110 игр. В них принял участие 681 человек (55 вратарей, 227 защитников и 399 нападающих).

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