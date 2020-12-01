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19:28 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» девятый раз подряд дома обыграл «Ак Барс». Зарипов провел 750-й матч в КХЛ

ТАСС, 1 декабря. Омский «Авангард» дома обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами отметились Оливер Каски (2-я минута), Корбэн Найт (34) и Вилле Покка (36).

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, который появился в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка.

Команда
Ак Барс

Капитан казанского клуба Данис Зарипов провел 750-й матч в КХЛ. По количеству игр в лиге он занимает третье место, уступая Сергею Мозякину (810) и Евгению Бирюкову (812). Форвард помимо «Ак Барса» выступал за магнитогорский «Металлург», за это время он набрал 659 очков (285 шайб + 374 передачи).

Омский клуб в девятый раз подряд переиграл «Ак Барс» на своей арене, клуб одержал шестую победу кряду в КХЛ и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 31 матче 46 очков, «Ак Барс» лидирует, имея в активе 48 очков в 33 играх. В следующем матче «Авангард» 6 декабря на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью», казанский клуб 3 декабря в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

В других матчах игрового дня «Барыс» из Нур-Султана дома обыграл «Сочи» со счетом 2:0, а новосибирская «Сибирь» на своем льду победила с таким же счетом московский «Спартак».

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3:0
1:0, 2:0, 0:0
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