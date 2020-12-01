«Авангард» девятый раз подряд дома обыграл «Ак Барс». Зарипов провел 750-й матч в КХЛ

Заброшенными шайбами отметились Оливер Каски (2-я минута), Корбэн Найт (34) и Вилле Покка (36).

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, который появился в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка.

Команда Ак Барс

Капитан казанского клуба Данис Зарипов провел 750-й матч в КХЛ. По количеству игр в лиге он занимает третье место, уступая Сергею Мозякину (810) и Евгению Бирюкову (812). Форвард помимо «Ак Барса» выступал за магнитогорский «Металлург», за это время он набрал 659 очков (285 шайб + 374 передачи).

Омский клуб в девятый раз подряд переиграл «Ак Барс» на своей арене, клуб одержал шестую победу кряду в КХЛ и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 31 матче 46 очков, «Ак Барс» лидирует, имея в активе 48 очков в 33 играх. В следующем матче «Авангард» 6 декабря на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью», казанский клуб 3 декабря в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».