Ковальчук официально в «Авангарде». Но зачем? Разбирается Павел Лысенков

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Илья Ковальчук сегодня сделал то, в чем никто не сомневался — официально перешел в «Авангард». Мы с осени говорили, что это произойдет. И вот за сутки до дедлайна в КХЛ, который наступает в воскресенье в 23:59:59, когда все кареты превращаются в тыквы, Кови сделал этот широкий и размашистый шаг — вернулся в КХЛ.

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Какой контракт он подписал?

«Авангард» заключил с Ильей Ковальчуком контракт по схеме «1+1». На самом деле, сама схема договора не так много значит. По сути, Кови подписался до конца сезона. А уже весной 2021 года этот контракт может быть продлен по обоюдному непротивлению сторон.

«Активно переговоры с Ковальчуком мы вели на протяжении всей последней недели, — заявил официальному сайту клуба генеральный менеджер ХК “Авангард” Алексей Волков. — У Ильи, как и у нас, были определенные условия для заключения контракта, и Ковальчук взял паузу для того, чтобы все обдумать. После этого мы довольно быстро обо всем договорились. Илья — большой мастер, опытный боец, которого лишний раз представлять нашим болельщикам не нужно. Все знают, как успешно он выступал за океаном, помнят Квебек и его решающий бросок в овертайме, вернувший сборной России золото чемпионатов мира спустя 15 лет. До сих пор у нас яркие эмоции от победы на Олимпиаде…».

Форвард за 13 лет провел 966 матчей в НХЛ, набрав 904 (454+450) очка. За шесть сезонов в КХЛ в составе СКА сыграл 367 матчей, в которых набрал 370 (161+209) очков.

В «Авангарде» Ковальчук будет выступать под номером 17.

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Зачем Ковальчук нужен «Авангарду»?

Продолжим цитату Волкова: «Приглашая Ковальчука в наш клуб, мы преследовали две цели. Прежде всего, у него есть огромное желание играть в хоккей и помочь нашей команде. Илья усилит наше нападение и, конечно, наше большинство. Он отлично знаком с Бобом Хартли и его требованиями еще с НХЛ. Кроме того, мы рассчитываем на него не только на льду, но и в раздевалке. Нам нужен лидер, который может повести за собой, показать пример своими действиями на площадке, перевернуть ход матча, взбодрить команду. Все это Ковальчук с его богатейшим опытом сможет нам дать. Уверен, Илья усилит “Авангард” по всем этим параметрам».

Это совпало с унылым отрезком «Авангарда», который потерпел четыре поражения в пяти последних матчах. Да, удалось одолеть «Куньлунь» (5:1). При этом «ястребы» уступили ЦСКА (1:4), «Витязю» (3:4), «Барысу» (1:3) и теперь вот «Спартаку» (2:3 ОТ).

Это совпало с тем, что из «Авангарда» в «Автомобилист» ушел форвард Сергей Шумаков. Главный босс клуба Александр Крылов говорил открыто: «Мы перед дедлайном можем усилиться одним звездным форвардом. Если он согласится».

Как раз деньги Шумакова с определенной доплатой Ковальчуку и уйдут. Мы уже сообщали, что в контракте ему пропишут 40 млн рублей за сезон. И можно еще заработать на бонусах, если «Авангард» удачно выступит в плей-офф.

Но что главное — при очень звездном составе у «ястребов» нет харизматичного вожака, способного повести команду за собой. Ковальчук выигрывал два Кубка Гагарина со СКА. Этот тверской пацан знает, как «держать раздевалку».

Зачем «Авангард» нужен Ковальчуку?

Скажем прямо: Илья Ковальчук не очень удачно вернулся в НХЛ. Не в финансовом плане — он подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на $18 млн. Но тренеры, причем разные, начали сажать Кови в запас, когда игра команды шла под откос. Потом контракт вообще выкупили. Илья очень дешево подписался в «Монреале» ($0,7 млн), где набрал 13 (6+7) очков в 22 матчах. Это было неплохо.

Переход в «Вашингтон» — как надежда завоевать Кубок Стэнли, которого не хватало в коллекции. Тем более «Кэпиталз» становились чемпионами в 2018 году. Но в плей-офф Ковальчук выступил невзрачно, набрав 1 (0+1) очко в восьми матчах, а «Вашингтон» вылетел уже в первом раунде от «Айлендерс» (1−4).

Команда Авангард

На рынке не нашлось охотников, чтобы подписать форварда с плохой статистикой, которому в апреле исполнится 38 лет. Точнее, может, варианты и были — но не в тех клубах, которые могут замахнуться на Кубок Стэнли. А идти в затхлые «Детройт» или «Оттаву» задешево не было никакого смысла. Лучше уж жить без хоккея с большой семьей в новом особняке в Калифорнии.

Но Ковальчук не собирается завершать карьеру. «Авангард» — его клуб. Главный босс — его друг и товарищ Александр Крылов. Главный тренер — его наставник еще по «Атланте» Боб Хартли. Команда базируется в Подмосковье, а не в Омске. Сильный состав, можно замахнуться на третий Кубок Гагарина. А главное — играть в хоккей, не сидя без дела в год пандемии.

В общем, пасьянс сложился.

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Что будет дальше?

Илья Ковальчук прилетает в Россию в понедельник. Было бы жестко его ставить в среду на официальный матч против «Куньлуня». Хотя, может, Кови так истосковался по хоккею, что будет рваться в бой уже 30 декабря. А может, дебют Ковальчука состоится 3 января в Минске — в матче против местного «Динамо», и это более реальный вариант.

Этот сезон нужно провести ударно, чтобы восстановить свое слегка пошатнувшееся имя. Хотя адекватные болельщики, я уверен, отлично относятся к Илье Ковальчуку. Не просто так генменеджер Волков вспоминал о золотых Квебеке и Пхенчхане. Не просто так «Матч ТВ» в своем рейтинге назвал Ковальчука главным форвардом в истории сборной России.

Я просто не вижу, за что Кови можно ненавидеть. Хороший игрок, который сделал многое для нашего хоккея. И не просто форвард, а настоящий бренд.

Я совсем не уверен, что Ковальчук еще вернется в НХЛ. Кажется, на этой истории поставлен крест.

Но вот провести три-шесть плодотворных сезонов в КХЛ, где будут и большие деньги, и громкие победы, Ковальчук вполне может.

С возвращением, Илья!