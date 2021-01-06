«Спартак» победил «Трактор» и прервал серию из трех поражений в КХЛ
ТАСС, 6 января. Московский «Спартак» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.
ТАСС, 6 января. Московский «Спартак» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.
В составе победителей шайбы забросили Артем Федоров (18-я минута), Мартин Бакош (22), Эмиль Юсе (23), Робин Ганзл (36), Сергей Широков (40) и Илья Зубов (60). У проигравших отличился Лукаш Седлак (22, 52). Нападающий «Трактора» Вячеслав Основин провел 400-й матч в КХЛ, набрав за это время 113 (64 шайбы + 49 передач) очков.
«Спартак» прервал серию из трех поражений и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 43 матчах. «Трактор» проиграл в третьей игре кряду и идет шестым на Востоке, имея в активе 50 очков после 42 встреч.
В следующем матче подопечные Олега Знарка 8 января в гостях сыграют против хельсинкского «Йокерита», «Трактор» в этот же день на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».
В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» на домашней площадке победил