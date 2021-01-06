Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
ХК Динамо
21
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Спартак
26
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
51
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
01:30
Финляндия U20
Россия U20
41
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Канада U20
США U20
02
Хоккей. КХЛ
7.01
Куньлунь
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
18:34 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил «Трактор» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

ТАСС, 6 января. Московский «Спартак» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

В составе победителей шайбы забросили Артем Федоров (18-я минута), Мартин Бакош (22), Эмиль Юсе (23), Робин Ганзл (36), Сергей Широков (40) и Илья Зубов (60). У проигравших отличился Лукаш Седлак (22, 52). Нападающий «Трактора» Вячеслав Основин провел 400-й матч в КХЛ, набрав за это время 113 (64 шайбы + 49 передач) очков.

«Спартак» прервал серию из трех поражений и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 43 матчах. «Трактор» проиграл в третьей игре кряду и идет шестым на Востоке, имея в активе 50 очков после 42 встреч.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 8 января в гостях сыграют против хельсинкского «Йокерита», «Трактор» в этот же день на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» на домашней площадке победил нур-султанский «Барыс» (5:1), прервав серию из пяти поражений.

Во время загрузки произошла ошибка.
Трактор
2:6
0:1, 1:4, 1:1
Спартак
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Кто ответит за провал хоккея? За 7 лет страна не выиграла ничего
США — чемпион мира, а Канада — примитивная и жалкая
Первый золотой дубль россиян: Большунов и Ступак безупречны
Ларионов не признал ошибок, даже оставшись без медалей МЧМ
В «Ман Сити» выявлено еще три случая заражения коронавирусом
Российский экипаж выиграл четвертый этап ралли «Дакар»
Смотри все матчи чемпионата Италии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь