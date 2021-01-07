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21:13 (мск), источник: ТАСС

СКА проиграл «Локомотиву» и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

ТАСС, 7 января. Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 2074 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"
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В составе «Локомотива» шайбы забросили Павел Красковский (38-я минута), Георгий Иванов (41), Андре Петерссон (54, буллит) и Максим Осипов (58). У СКА отличился Миро Аалтонен (46). Защитник «Локомотива» Никита Черепанов провел 300-й матч в КХЛ, набрав за это время 39 (14 шайб + 25 передач) очков.

В первом матче сезона между командами, который прошел 11 сентября, победу одержал СКА, тогда встреча завершилась со счетом 4:2.

СКА потерпел третье подряд поражение и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 44 матчах. «Локомотив» идет третьим, имея в активе 59 очков после 42 встреч, но уступая петербургскому клубу по дополнительным показателям. Лидирует московский ЦСКА (63 очка в 41 игре).

В следующем матче СКА 10 января на домашней площадке примет ЦСКА, «Локомотив» днем ранее в гостях сыграет с рижским «Динамо».

В других матчах игрового дня омский «Авангард» дома обыграл череповецкую «Северсталь» (4:3), новосибирская «Сибирь» в гостях разгромила пекинский «Куньлунь» (6:1), а магнитогорский «Металлург» на выезде оказался сильнее нижегородского «Торпедо» (3:2).

Локомотив
4:1
0:0, 1:0, 3:1
СКА
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