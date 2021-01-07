СКА проиграл «Локомотиву» и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

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В составе «Локомотива» шайбы забросили Павел Красковский (38-я минута), Георгий Иванов (41), Андре Петерссон (54, буллит) и Максим Осипов (58). У СКА отличился Миро Аалтонен (46). Защитник «Локомотива» Никита Черепанов провел 300-й матч в КХЛ, набрав за это время 39 (14 шайб + 25 передач) очков.

В первом матче сезона между командами, который прошел 11 сентября, победу одержал СКА, тогда встреча завершилась со счетом 4:2.

СКА потерпел третье подряд поражение и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 44 матчах. «Локомотив» идет третьим, имея в активе 59 очков после 42 встреч, но уступая петербургскому клубу по дополнительным показателям. Лидирует московский ЦСКА (63 очка в 41 игре).

В следующем матче СКА 10 января на домашней площадке примет ЦСКА, «Локомотив» днем ранее в гостях сыграет с рижским «Динамо».