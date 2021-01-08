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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Северстали» Разин обратился к российским СМИ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин обратился к российским СМИ. 47-летний специалист заявил, что давно не является скандальным тренером.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Уважаемые российские СМИ! Не ассоциируйте меня, пожалуйста, с имиджем скандального тренера. Скандалов больше нет. Есть рабочие моменты с судьями. И я не единственный тренер в КХЛ, который разговаривает с ними во время игры.

Да, я не выигрывал Кубок Гагарина, в моей тренерской карьере есть только финал ВХЛ. Но за полтора года в «Автомобилисте» совсем молодые на тот момент Голышев, Трямкин и Алексей Василевский сделали большой шаг вперед и являлись кандидатами в сборную.

«Северсталь» за два года, что я здесь, показывает хороший, интересный атакующий хоккей. Местные воспитанники Гераськин, Кодола, Вовченко, Кудако, Хабаров, Шугаев очень сильно прогрессируют, а совсем молодые Гуслистов, Чижиков, Рогов и Каримов забивают голы и набирают свои первые очки. Не совсем нужные в своих клубах Провольнев, Петунин, Адамчук и Подъяпольский нашли себя в нашей команде и прогрессируют. Пишите, пожалуйста, об этом, а не ищите скандалы, — сказал Разин.

Разин тренирует «Северсталь» с 2018 года. Ранее он работал в «Автомобилисте», «Югре», «Адмирале» и других клубах.

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