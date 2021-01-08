Дубль Теденбю помог «Витязю» победить «Сочи»
«Витязь» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Подольске и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки.
«Витязь» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Подольске и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки.
В составе «Витязя» шайбы забрасывали Маттиас Теденбю (дубль), Каспарс Даугавиньш и Святослав Гребенщиков. За «Сочи» отличились Игорь Руденков и Никита Седов.
«Витязь» набрал 43 очка и занимает 9-е место в таблице Западной конференции, у «Сочи» 30 очков и 10-я позиция.