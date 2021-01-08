Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит
Спартак
14
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Трактор
Б
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Сочи
42
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Нефтехимик
61
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Барыс
23
Хоккей. КХЛ
9.01
ХК Динамо
Динамо Мн
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
20:10 (мск), источник: Sport24

Дубль Теденбю помог «Витязю» победить «Сочи»

«Витязь» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Подольске и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки.

Наверх
Источник: Sport24

В составе «Витязя» шайбы забрасывали Маттиас Теденбю (дубль), Каспарс Даугавиньш и Святослав Гребенщиков. За «Сочи» отличились Игорь Руденков и Никита Седов.

«Витязь» набрал 43 очка и занимает 9-е место в таблице Западной конференции, у «Сочи» 30 очков и 10-я позиция.

Витязь
4:2
2:0, 2:2, 0:0
Сочи
 «За секс с женой депутата предложили 100 000 евро». Откровенная история экс-футболиста сборной России
«Приехал домой, а там такой трэш!» Жену футболиста застукали за изменой
Лучший день в карьере русского биатлониста: 11-й на Кубке мира
«Мы не чехи, чтоб сидеть в обороне». Ларионов остается в сборной
«Атлетико» и «Севилья» снова начнут побеждать: Топ ставок дня
Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски»
Рождественское чудо: Биатлонистка из России впервые в топ-6
Россиянка победила в масс-старте на «Тур де Ски»
Россиянин Мардеев одержал первую победу на этапе «Дакара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь