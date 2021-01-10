Сумасшедший гол, который похоронил СКА. Судьбу армейского дерби решил чумовой бросок Окулова с разворота

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

В сегодняшний воскресный вечер состоялись сразу две принципиальные встречи: помимо голевой феерии от «Салавата» и «Ак Барса» свои отношения на хоккейной площадке выясняли московские и питерские армейцы. Задача переплюнуть «Зеленое дерби» для команд Никитина и Брагина, учитывая их постоянный акцент на игру в обороне, была практически невыполнима. Тем не менее, матч получился достаточно результативным.

Обе команды понимали, насколько важно владение инициативой на старте встречи, поэтому большая часть первого периода ушла на безуспешные попытки ее захвата. С момента стартового вбрасывания на протяжении целых семи минут игра шла без пауз. СКА первым получил возможность взять матч под контроль — после удаления Дальбека. Однако гости образцово отработали в меньшинстве и не позволили парням Брагина закрепиться в своей зоне.

В дальнейшем команды увлеклись поочередным закидыванием шайбы в зону и последующей реализацией активного прессинга защитников соперника, поэтому опасные моменты отсутствовали как класс. Спустя двенадцать минут после старта матча ни одна из команд не сумела нанести хотя бы один бросок по воротам противника: очевидно, Брагин и Никитин были единодушны в своем желании сделать акцент на игре в обороне. В момент, когда с каждой минутой крепло ощущение того, что команды уйдут на перерыв с нулем на табло, хозяева разразились шикарной комбинацией, перед которой оборонительные ряды ЦСКА все-таки не устояли. Бурдасов отпасовал на Морозова, который неожиданно оставил шайбу Кузьменко и застал всех врасплох, поэтому воспитаннику московских армейцев оставалось попасть по пустым воротам уже отыгранного Юханссона. Форвард СКА справился с этой задачей на отлично.

После перерыва гости включили вторую передачу и прибавили в скорости и агрессии. Это незамедлительно нашло свое отражение на табло: нападающие ЦСКА создали шикарный трафик перед воротами Самонова, который не увидел выстрел Сергеева от синей линии — 1:1.

Пропущенная шайба нисколько не смутила команду Брагина, которая получила две подряд возможности игры в большинстве. И если удаление Киселевича хозяева не сумели обернуть в свою пользу, то штраф Юханссона за подножку удалось реализовать. Героем эпизода, как и в случае с первой заброшенной шайбой, выступил Кузьменко. Для Андрея встреча с родным клубом наверняка имела особый подтекст, и ему удалось отразить этот факт на табло.

ЦСКА вновь пришлось отыгрываться, что по такому матчу крайне тяжело осуществить, особенно после частой игры в меньшинстве. Как и в первом периоде, игра по большей части состояла из единоборств и проходила в углах площадки. СКА имел незначительное преимущество, больше времени проводил в чужой зоне и действовал более осмысленно.

В третьем периоде создалось впечатление, что питерцам удалось успокоить игру и прибрать ее к своим рукам. Однако хозяева слишком сконцентрировались на удержании счета, а во встрече с ЦСКА эта ошибка может стать роковой. В середине заключительного отрезка встречи показывающий необычайную для себя результативность в последних матчах Телегин взял результат армейского дерби в свои руки. После выигранного Андроновым вбрасывания семерка московских армейцев выстрелил как из пушки и прошил голкипера СКА.

Удаление Стремвалля за три минуты до конца третьего периода подарило ЦСКА возможность решить исход встречи, не прибегая к помощи овертайма. Но, кажется, ни одна из команд не заслуживала закончить этот матч без очков, поэтому игра плавно перекочевала в дополнительное время.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_1212eff1c7c1cae9310e30bb56214150_hd/q751917/95e357e547fa1506ff65903de3b25b85/4765980672?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На старте овертайма Шалунов и Окулов закружили кружева в чужой зоне и собственными руками создали несколько голевых моментов, но Самонов был на высоте, и спускаться не входило в его планы. ЦСКА был активнее и имел подавляющее преимущество во владении шайбой, что в итоге все-таки вылилось в фантастический гол Окулова. Описывать такое не стоит, лучше с десяток раз пересмотреть.