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11:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большой судейский скандал в КХЛ: арбитры пропустили шесть удалений в одном матче

«Трактор» пострадал в Казани (2:3 Б).

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Источник: ХК «Трактор»

8 января в КХЛ состоялся матч, который обернулся большим судейским скандалом. «Ак Барс», уступая по ходу матча со счетом 0:2 «Трактору», отыгрался в третьем периоде и выиграл по буллитам (3:2 Б). Но, как стало известно «СЭ», лига признала шесть ошибок арбитров. Столько раз они не удаляли игроков хозяев, хотя по правилам эти нарушения должны были наказываться малым штрафом.

В конце первого периода «Трактор» играет в большинстве, защитник гостей Денис Бодров владеет шайбой. Вдруг к нему подъезжает Андрей Педан и со всей силы толкает Бодрова в спину. Чистые две минуты, но арбитры молчат, а хозяева выводят шайбу из зоны.

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Михаил Фисенко на вбрасывании бьет по рукам Руслана Карлина — это должно наказываться удалением, но здесь все сходит 11-му номеру «барсов» с рук.

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Во втором периоде вратарь казанцев Адам Рейдеборн фиксирует шайбу, в это время на пятак едет атакующий защитник гостей Ник Бэйлен. Его сносит Роман Рукавишников, но, по мнению судей, это не достойно удаления.

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В середине третьей двадцатиминутки Альберт Яруллин толкает на свои ворота Томаша Гику. Чешский форвард гостей с трудом едет на скамейку, но и здесь нет удаления.

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За семь минут до конца основного времени Стефан Да Коста толкает на борт шведского защитника «Трактора» Лоуренса Пилута. Арбитры молчат.

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Чуть позднее судьи фиксируют удаление у челябинцев, и хозяева привозят шайбу в чужую зону. Вратарь Иван Федотов забирает шайбу, но в этот момент Да Коста за воротами бьет по клюшке Огурцова. Та вылетает у защитника из рук, но француз остается на площадке. Именно он в итоге сравняет счет.

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В матче было еще два спорных момента, но в КХЛ посчитали, что арбитры поступили правильно. Оба момента — из третьего периода. Сначала Дмитрий Юдин сбивает Федотова, но свисток молчит.

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А вскоре все тот же Да Коста бьет в лицо Даниила Ильина.

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Подчеркиваем, что это не наш субъективный взгляд, а официальный вердикт КХЛ — арбитры ошибочно не дали шесть удалений игрокам «Ак Барса». Удалось бы хозяевам совершить камбэк, играя 12 минут в меньшинстве? Очень сомнительно.

А вчера уже в «Ак Барсе» были недовольны судейством в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:7). «Во многих моментах я с арбитрами не согласен, а что сделать? Такова квалификация наших судей, но относится не ко всем», — заявил капитан казанцев Данис Зарипов.

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Критиковать арбитров официально нельзя — недавно главный тренер ЦСКА Игорь Никитин был оштрафован за это на 300 тысяч рублей. Но что если очки, потерянные «Трактором» в Казани, серьезно повлияют на расстановку команд в первой восьмерке «Востока»? Ведь челябинцы должны были брать два очка в столице Татарстана, а ограничились одним.

Ак Барс
3:2Б
0:1, 0:0, 2:1, 0:0
Трактор
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