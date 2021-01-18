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16:37 (мск), источник: ТАСС

Матчи КХЛ в Подмосковье разрешат проводить со зрителями

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Московской области в ближайшее время должно получить положительный ответ на запрос в Роспотребнадзор о разрешении на проведение матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других соревнований со зрителями. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.

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Источник: РИА "Новости"

Запрет на посещение соревнований из-за коронавируса был введен с 21 октября, 14 декабря подмосковные власти разрешили зрителям посещать соревнования при условии соблюдения необходимых требований. Однако на данный момент матчи чемпионатов КХЛ и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а также игры баскетбольной Евролиги проводятся без зрителей.

«По моей информации, с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением масочно-перчаточного режима, социальной дистанции нам разрешат проводить матчи со зрителями. Думаю, на трибуны будут пускать не более 20−25% от общего количества вместимости. Официальное письмо с разрешением мы получим в ближайшее время», — сказал Терюшков.

В чемпионате КХЛ выступают китайский «Куньлунь», принимающий своих соперников в Мытищах, подольский «Витязь» и омский «Авангард», играющий в Балашихе. В Мытищах в баскетбольной Евролиге и Единой лиге ВТБ выступают «Химки». В МХЛ в Мытищах играет «Атлант».

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