ЦСКА десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ

Шайбы в составе армейцев забросили Антон Слепышев (4-я минута), Марио Кемпе (20) и Кирилл Максимов (26). У гостей отличились Александр Шаров (23) и Валентин Пьянов (56).

Команда ЦСКА

ЦСКА с 75 очками в 48 матчах занимает первое место таблицы Западной конференции. Клуб 10-й сезон подряд выходит в плей-офф лиги. Команда Игоря Никитина является действующим чемпионом КХЛ (2018/19), в прошлом сезоне турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Ранее первым в КХЛ место в плей-офф себе гарантировал казанский «Ак Барс».

Хабаровчане последний раз побеждали ЦСКА на выезде в сентябре 2016 года (2:1). Нападающий дальневосточной команды Дмитрий Лугин провел 500-й матч в КХЛ. «Амур» располагается на 10-й строчке на Востоке с 40 очками в 48 встречах.