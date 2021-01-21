ЦСКА десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ
ТАСС, 21 января. ЦСКА победил дома хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в
ТАСС, 21 января. ЦСКА победил дома хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в
Шайбы в составе армейцев забросили Антон Слепышев (4-я минута), Марио Кемпе (20) и Кирилл Максимов (26). У гостей отличились Александр Шаров (23) и Валентин Пьянов (56).
ЦСКА с 75 очками в 48 матчах занимает первое место таблицы Западной конференции. Клуб 10-й сезон подряд выходит в
Хабаровчане последний раз побеждали ЦСКА на выезде в сентябре 2016 года (2:1). Нападающий дальневосточной команды Дмитрий Лугин провел 500-й матч в КХЛ. «Амур» располагается на 10-й строчке на Востоке с 40 очками в 48 встречах.
Армейцы в следующем матче примут хельсинкский «Йокерит» 23 января, «Амур» 26 января сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».