Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
13
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Барыс
02
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Сибирь
30
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Локомотив
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Нефтехимик
56
Хоккей. НХЛ
22.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
22.01
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22.01
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22.01
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
22.01
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Северсталь
36
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Динамо Р
53
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
22.01
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
22.01
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
22:13 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ

ТАСС, 21 января. ЦСКА победил дома хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в плей-офф.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы в составе армейцев забросили Антон Слепышев (4-я минута), Марио Кемпе (20) и Кирилл Максимов (26). У гостей отличились Александр Шаров (23) и Валентин Пьянов (56).

Команда
ЦСКА

ЦСКА с 75 очками в 48 матчах занимает первое место таблицы Западной конференции. Клуб 10-й сезон подряд выходит в плей-офф лиги. Команда Игоря Никитина является действующим чемпионом КХЛ (2018/19), в прошлом сезоне турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Ранее первым в КХЛ место в плей-офф себе гарантировал казанский «Ак Барс».

Хабаровчане последний раз побеждали ЦСКА на выезде в сентябре 2016 года (2:1). Нападающий дальневосточной команды Дмитрий Лугин провел 500-й матч в КХЛ. «Амур» располагается на 10-й строчке на Востоке с 40 очками в 48 встречах.

Армейцы в следующем матче примут хельсинкский «Йокерит» 23 января, «Амур» 26 января сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

ЦСКА
3:2
2:0, 1:1, 0:1
Амур
 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Кокорин заявил, что покидает «Спартак» и вылетает в Италию
Три россиянки финишировали в топ-10 в индивидуальной гонке на КМ
Овечкин пропустит минимум четыре матча «Вашингтона» в НХЛ
«Зенит» в Дубае разгромил бывший клуб Олега Кононова
СМИ: Зидана в «Реале» может сменить тренер «Ривер Плейта»
30 лучших спортивных товаров до 1000 рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь