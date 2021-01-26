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13:09 (мск), источник: ТАСС

У хоккеиста «Спартака» Медведева диагностирована закрытая черепно-мозговая травма

ТАСС, 26 января. У нападающего московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Павла Медведева диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Спартак» в понедельник победил нижегородское «Торпедо» (3:2 ОТ). Медведев получил травму в первом периоде.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе обследования в институте Склифосовского у 29-летнего Медведева также было выявлено сотрясение мозга. Предварительный диагноз — перелом ребер — не подтвердился.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает девятое место, в его активе 52 очка в 49 встречах, столько же очков у идущего в зоне плей-офф подольского «Витязя». В следующем матче москвичи 28 января примут магнитогорский «Металлург».

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