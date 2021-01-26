У хоккеиста «Спартака» Медведева диагностирована закрытая черепно-мозговая травма
ТАСС, 26 января. У нападающего московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Павла Медведева диагностирована закрытая
ТАСС, 26 января. У нападающего московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Павла Медведева диагностирована закрытая
«Спартак» в понедельник победил нижегородское «Торпедо» (3:2 ОТ). Медведев получил травму в первом периоде.
В ходе обследования в институте Склифосовского у 29-летнего Медведева также было выявлено сотрясение мозга. Предварительный диагноз — перелом ребер — не подтвердился.
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает девятое место, в его активе 52 очка в 49 встречах, столько же очков у идущего в зоне