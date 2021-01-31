Вудкрофт: Паре забил гол в самое нужное время, это очень помогло минскому «Динамо»

«Игра была такая, как мы ожидали: быстрая, силовая, с обилием моментов. Главное, что мы добились результата и очень довольны этим. С какими-то командами мы играем лучше, с другими — хуже. «Витязь» очень хорошая команда, но мы вновь сумели его обыграть. В этой домашней серии мы сумели победить прямых конкурентов, это очень важно.

Франсис Паре забил гол в самое нужное время, это нам очень помогло. У него упала гора с плеч, я рад за Франсиса. Не стал бы назвать Шэйна Принса именно «бриллиантом». Он проводит лучший сезон в карьере, да. Он очень поменялся, отлично проводит матчи. Играет в большинстве и меньшинстве, полезен на всей площадке. Принс не только отличный бомбардир, но и замечательный двусторонний форвард. Мы рады, что ему удалось так раскрыться в «Динамо», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба лиги.