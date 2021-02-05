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22:40 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Витязю» в матче чемпионата КХЛ

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили подмосковному «Витязю» в матче чемпионата КХЛ со счетом 1:3 (0:0, 1:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Значительную часть времени стартового периода минчане играли в меньшинстве. Это ограничило их возможности в атаке. Но как минимум два опасных момента у ворот «Витязя» возникли. Однако Кирилл Воронин и Брендон Козун не смогли обыграть вратаря подмосковной дружины Антона Тодыкова.

Впрочем, не оставался без работы и Доминик Фурх, парировавший броски Линуса Хультстрема и Каспарса Даугавиньша. В остальном же команды играли в позиционный хоккей, редко угрожая воротам друг друга. Нулевая ничья по итогам первой двадцатиминутки была вполне закономерным итогом.

Старт второго периода получился неприятным для «зубров» из-за Каспарса Даугавиньша, который едва не поразил ворота Доминика Фурха броском из-под защитника. Минчане на некоторое время взяли инициативу в свои руки, но в основном игра шла у бортов с малым количеством опасных моментов. На 24-й минуте счет был открыт после того, как Захар Бардаков получил шайбу у синей линии и, выйдя на рандеву с Домиником Фурхом, метко бросил по воротам. У минчан мог отличиться Илья Шинкевич. Хороший момент был и у Брендона Козуна. Но Антон Тодыков каждый раз был на высоте. Удвоил преимущество подмосковной команды Александр Дергачев, реализовавший большинство.

Подарил «зубрам» надежду на благоприятный исход встречи Зак Митчелл, подкорректировавший полет шайбы после наброса с синей линии Шейна Принса. Но большего «Динамо» добиться не смогло.

В третьем периоде минчане старались играть в активный хоккей. Хозяева льда также раскрылись. Такой хоккей принес победу «Витязю». В концовке матча Захар Бардаков поразил третий раз ворота, которые незадолго до этого оставил Доминик Фурх. Надежда, что вышедший вместо него полевой игрок поможет динамовцам отыграться, не сбылась.

Витязь
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Динамо Мн
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