Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
16.02
СКА
Спартак
31
Хоккей. КХЛ
16.02
ЦСКА
Витязь
31
Хоккей. КХЛ
16.02
Динамо Мн
ХК Динамо
46
Хоккей. КХЛ
16.02
Северсталь
Локомотив
23
Хоккей. КХЛ
16.02
Трактор
Металлург Мг
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
16.02
Куньлунь
Сочи
42
Хоккей. КХЛ
16.02
Барыс
Авангард
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
16.02
Сибирь
Нефтехимик
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
16.02
Амур
Автомобилист
ОТ
21
Все события
Фоторепортажи
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
8Макгрегор проиграл Порье
16 февраля, источник: ТАСС

ЦСКА победил «Витязь» и в девятый раз выиграл дивизион Тарасова

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов (11-я минута), Джон Гилмор (25) и Сергей Андронов (41). У проигравших отличился Артем Бородкин (12).

ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ. Армейцы досрочно стали победителями дивизиона Тарасова. Победа в дивизионе покорилась команде в седьмой раз подряд, всего ЦСКА девять раз выигрывал дивизион Тарасова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 85 очков в 55 матчах, «Витязь» с 56 очками после 55 игр идет восьмым.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче ЦСКА примет челябинский «Трактор», «Витязь» на своем льду встретится с магнитогорским «Металлургом». Обе встречи состоятся 18 февраля.

Читайте также
ЦСКА
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Витязь
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
«Будет тяжелый матч»: чего ждать от битвы Медведева и Рублева
Кто побежит за сборную России в женской эстафете на ЧМ
Что не поделили тренеры биатлонной сборной России
СКА победил «Спартак» в матче КХЛ и выиграл дивизион Боброва
«Ливерпуль» играет с «Лейпцигом» в 1/8 финала ЛЧ (трансляция)
В «Спартаке» назвали причины задержки трансфера Промеса
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь