ЦСКА победил «Витязь» и в девятый раз выиграл дивизион Тарасова
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов (11-я минута), Джон Гилмор (25) и Сергей Андронов (41). У проигравших отличился Артем Бородкин (12).
ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ. Армейцы досрочно стали победителями дивизиона Тарасова. Победа в дивизионе покорилась команде в седьмой раз подряд, всего ЦСКА девять раз выигрывал дивизион Тарасова.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 85 очков в 55 матчах, «Витязь» с 56 очками после 55 игр идет восьмым.
В следующем матче ЦСКА примет челябинский «Трактор», «Витязь» на своем льду встретится с магнитогорским «Металлургом». Обе встречи состоятся 18 февраля.