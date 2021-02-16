ЦСКА победил «Витязь» и в девятый раз выиграл дивизион Тарасова

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов (11-я минута), Джон Гилмор (25) и Сергей Андронов (41). У проигравших отличился Артем Бородкин (12).

ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ. Армейцы досрочно стали победителями дивизиона Тарасова. Победа в дивизионе покорилась команде в седьмой раз подряд, всего ЦСКА девять раз выигрывал дивизион Тарасова.

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В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 85 очков в 55 матчах, «Витязь» с 56 очками после 55 игр идет восьмым.

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