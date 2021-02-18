«Барыс» вырвал победу у «Автомобилиста» и покинул восьмое место на «Востоке»

Первыми успеха добились гости в дебюте матча, но после видеопросмотра шайбу Питера Холланда отменили. А вот на девятой минуте точный бросок удался форварду астанчан Роману Старченко при игре в большинстве. На это российский клуб ответил только в третьем периоде, когда на 43-й минуте отличился Александр Щемеров, также использоав численное преимущество своей команды.

Однако недолго радовались гости, поскольку на 46-й минуте капитан «Барыса» Даррен Диц огорчил голкипера «Автомобилиста» Якуба Коваржа. В конце игры россияне сняли вратаря, но численным перевесом не воспользовались.