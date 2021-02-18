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19:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вырвал победу у «Автомобилиста» и покинул восьмое место на «Востоке»

Казахстанский «Барыс» победил екатеринбургский «Автомобилист» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча проходила в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

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Первыми успеха добились гости в дебюте матча, но после видеопросмотра шайбу Питера Холланда отменили. А вот на девятой минуте точный бросок удался форварду астанчан Роману Старченко при игре в большинстве. На это российский клуб ответил только в третьем периоде, когда на 43-й минуте отличился Александр Щемеров, также использоав численное преимущество своей команды.

Однако недолго радовались гости, поскольку на 46-й минуте капитан «Барыса» Даррен Диц огорчил голкипера «Автомобилиста» Якуба Коваржа. В конце игры россияне сняли вратаря, но численным перевесом не воспользовались.

Благодаря этой победе «Барыс» набрал 66 очков и с восьмого места поднялся временно на шестое, тогда как «Автомобилист» с седьмой позиции опустился на восьмую, имея в активе на два балла меньше. Следующий матч казахстанский клуб проведет на своем льду с «Сибирью» 21 февраля.

Барыс
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Автомобилист
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