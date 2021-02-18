ЦСКА стал победителем Западной конференции КХЛ

В четверг ЦСКА дома проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 1:2. Но в параллельном матче идущий на втором месте петербургский СКА уступил московскому «Динамо» (1:3), что обеспечило ЦСКА победу в конференции с 85 очками в 56 играх.

Команда СКА

В активе СКА 76 очков в 56 встречах. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 60 матчей.

«Трактор» располагается на пятой строчке на Востоке с 69 очками, клуб ранее обеспечил себе выход в плей-офф. В следующей игре ЦСКА 20 февраля примет рижское «Динамо», команда из Челябинска в этот же день на выезде встретится с «Динамо» из Минска.