ЦСКА стал победителем Западной конференции КХЛ
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ЦСКА гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ЦСКА гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В четверг ЦСКА дома проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 1:2. Но в параллельном матче идущий на втором месте петербургский СКА уступил московскому «Динамо» (1:3), что обеспечило ЦСКА победу в конференции с 85 очками в 56 играх.
«Трактор» располагается на пятой строчке на Востоке с 69 очками, клуб ранее обеспечил себе выход в
ЦСКА в шестой раз стал победителем Западной конференции. Столичный клуб неизменно выходит в