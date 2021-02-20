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21:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» побило рекорд КХЛ по количеству побед в овертайме за одну регулярку

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в овертайме обыграло «Трактор».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Минск-арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Эта победа стала 10-й для минчан в овертайме в нынешнем сезоне.

Таким образом, «Динамо» установило рекорд КХЛ по количеству побед в овертайме в рамках одного регулярного чемпионата. Прежде рекорд принадлежал омскому «Авангарду», который в сезоне-2010/2011 одержал девять побед таким образом, сыграв 54 матча и заняв итоговое первое место, а также СКА, также одержавшему девять побед в овертайме в регулярке прошлого сезона.

По восемь побед одержали «Амур» (в сезоне-2017/2018), «Трактор», «Йокерит» и «Автомобилист» (все — в сезоне-2018/2019).

Стоит отметить, что «Барыс» в нынешнем сезоне также восемь раз побеждал в овертайме. Нур-султанцам осталось провести четыре матча до конца регулярки.

Динамо Мн
3:2ОТ
0:0, 1:1, 1:1
Трактор
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