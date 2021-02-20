«Авангард» в овертайме победил «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). В составе гостей отличились Максим Чудинов (7-я минута), Оливер Каски (50) и Клим Костин (65). У хозяев шайбы забросили Иван Чехович (34) и Михаил Варнаков (43).