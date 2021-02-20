«Авангард» в овертайме победил «Торпедо» в матче КХЛ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Омский «Авангард» в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Омский «Авангард» в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). В составе гостей отличились Максим Чудинов (7-я минута), Оливер Каски (50) и Клим Костин (65). У хозяев шайбы забросили Иван Чехович (34) и Михаил Варнаков (43).
«Авангард» с 82 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Торпедо» (66) идет на шестой строчке.