«Автомобилист» спустил «Барыс» на восьмое место Восточной конференции КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист», обыграв в серии буллитов «Сочи», спустил «Барыс» на восьмое место Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Екатеринбургский «Автомобилист», обыграв в серии буллитов «Сочи», спустил «Барыс» на восьмое место Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Барыс», «Автомобилист» и «Торпедо» набрали по 66 очков в 57 матчах, но казахстанская команда уступает по дополнительным показателям обоим. В итоге «Барыс» — восьмой, «Торпедо» — седьмое, а «Автомобилист» забрался на шестое место.
На данный момент соперник «Барыса» по первому раунду Кубка Гагарина — казанский «Ак Барс». Напомним, «Барыс» сегодня разгромно проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 1:5 в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.