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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Автомобилист» спустил «Барыс» на восьмое место Восточной конференции КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист», обыграв в серии буллитов «Сочи», спустил «Барыс» на восьмое место Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс», «Автомобилист» и «Торпедо» набрали по 66 очков в 57 матчах, но казахстанская команда уступает по дополнительным показателям обоим. В итоге «Барыс» — восьмой, «Торпедо» — седьмое, а «Автомобилист» забрался на шестое место.

На данный момент соперник «Барыса» по первому раунду Кубка Гагарина — казанский «Ак Барс». Напомним, «Барыс» сегодня разгромно проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 1:5 в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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