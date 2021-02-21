«Автомобилист» спустил «Барыс» на восьмое место Восточной конференции КХЛ

«Барыс», «Автомобилист» и «Торпедо» набрали по 66 очков в 57 матчах, но казахстанская команда уступает по дополнительным показателям обоим. В итоге «Барыс» — восьмой, «Торпедо» — седьмое, а «Автомобилист» забрался на шестое место.