«Спартак» сыграет с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Илья Соловьев (45-я минута) и Роб Клинкхаммер (49), у проигравших отличился Денис Паршин (26).

Команда Спартак

Минский клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 59 матчах 67 очков, команда из Риги располагается на последней, 11-й строчке, имея в активе 27 очков.

В связи с победой минчан московский «Спартак» не сможет подняться выше восьмой строчки в таблице и в первом раунде плей-офф сыграет с обеспечившим первое место ЦСКА.