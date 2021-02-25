«Спартак» сыграет с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ
ТАСС, 25 февраля. Минское «Динамо» обыграло «Динамо» из Риги на выезде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу минчан.
ТАСС, 25 февраля. Минское «Динамо» обыграло «Динамо» из Риги на выезде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу минчан.
В составе победителей шайбы забросили Илья Соловьев (45-я минута) и Роб Клинкхаммер (49), у проигравших отличился Денис Паршин (26).
Минский клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 59 матчах 67 очков, команда из Риги располагается на последней, 11-й строчке, имея в активе 27 очков.
В связи с победой минчан московский «Спартак» не сможет подняться выше восьмой строчки в таблице и в первом раунде
В заключительном матче регулярного чемпионата «Динамо» из Минска 27 февраля в гостях сыграет с петербургским СКА, рижане в этот день примут хабаровский «Амур».