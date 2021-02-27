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16:26 (мск), источник: Sport24

«Трактор» в матче с «Металлургом» отыгрался за 8 секунд до сирены и вырвал победу в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ Трактор в Магнитогорске одержал волевую победу над Металлургом — 3:2.

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Источник: Sport24

Незадолго до конца первого периода Семен Кошелев вывел «Металлург» вперед. В начале второго периода «Трактор» реализовал большинство: точным броском сумел отметиться Игорь Полыгалов. Однако через 5 минут хозяева льда опять повели в счете: шайбу на свой лицевой счет записал Сергей Мозякин при игре в большинстве. Сравнять счет гости сумели, заменив вратаря на шестого полевого игрока за 8 секунд до финальной сирены: отличился Виталий Кравцов. Победу челябинской команде в овертайме принес гол Ильи Карпухина.

Для обеих команд это был последний матч в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне: «Металлург» занимает третье место в таблице Восточной конференции, но опередить его может «Салават Юлаев», у которого столько же очков и матч в запасе. «Трактор» завершил чемпионат на пятой строчке.

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Металлург Мг
2:3ОТ
1:0, 1:1, 0:1
Трактор
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