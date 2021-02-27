Все пары первого раунда плей-офф КХЛ. На Западе явные фавориты, на Востоке будет жарко
Знарок против Никитина, возможный реванш «Магнитки» и битва «Салавата» с «Трактором».
Знарок против Никитина, возможный реванш «Магнитки» и битва «Салавата» с «Трактором».
Сегодня в Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат, по итогам которого стали известные все пары розыгрыша Кубка Гагарина в Западной и Восточной конференциях. Рассказываем, чего ждать от каждого противостояния и чьи шансы на победу, по нашему мнению, оцениваются более высоко.
Западная конференция
ЦСКА — «Спартак»;
СКА — «Динамо» (Минск);
«Динамо» (Москва) — «Северсталь»;
«Локомотив» — «Йокерит».
В Западной конференции пары первого раунда
Что может противопоставить «Спартак»,
Аналогично можно сказать и про встречу СКА с минским «Динамо». Команды впервые сыграют друг с другом в
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин провёл солидную работу в регулярке, вывел свою команду в
Против «Йокерита» играет тот факт, что все матчи, включая домашние, команда Лаури Марьямяки проведёт на чужой арене. То бишь в Хельсинки «джокеры» вернутся только тогда, когда закончат своё выступление в
Восточная конференция
«Ак Барс» — «Торпедо»;
«Авангард» — «Автомобилист»;
«Металлург» — «Барыс»;
«Салават Юлаев» — «Трактор».
В Восточной конференции ожидается более напряжённая борьба.
У Дэвида Немировски очень интересная и атакующая команда, которая играет в открытый хоккей. Плюс ко всему, с Немировски уже подписан контракт на следующий сезон. Однако совладать с грозным и мастеровитым «Ак Барсом» у нижегородцев не получится. Слишком разный уровень у команд. Команда Дмитрия Квартальнова — один из главных фаворитов не только в Восточной конференции, но и во всём чемпионате.
Хочется плакать, наблюдая за игрой «Автомобилиста» в нынешнем чемпионате. Канадский тренер Билл Питерс явно не справился со своей работой, вратарь Якуб Коварж нервничает, а про игру уральцев в защите и нападении вообще лучше помолчать. «Авангард» должен без проблем проходить дальше, а особый интерес в противостоянии вызывают две дуэли: канадских тренеров Хартли и Питерса, а также очная встреча двух звёзд мирового хоккея — Ковальчука и Дацюка.
Пожалуй, главной борьбы стоит ожидать в паре «Салавата Юлаева» с «Трактором». Анвар Гатиятулин всегда был тренером, способным вывести свою команду на пик формы в самый нужный момент. Если челябинцы сыграют строго по заданию, то у них появятся шансы. Очень многое будет зависеть от игры финской тройки «Салавата» Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен. В регулярке это трио буквально разрывало соперников.
Павел Панышев