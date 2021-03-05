ЦСКА обыграл «Спартак» и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 5:1 во втором матче серии первого раунда
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 5:1 во втором матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Андрей Локтионов (23-я минута), Клас Дальбек (39), Максим Шалунов (44), Брендэн Лайпсик (51) и Максим Мамин (60). У «Спартака» отличился Дмитрий Вишневский (37). На первой минуте матча нападающему армейцев Павлу Карнаухову удалось открыть счет, но после видеопросмотра шайба не была засчитана.
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