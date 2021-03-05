ЦСКА обыграл «Спартак» и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Андрей Локтионов (23-я минута), Клас Дальбек (39), Максим Шалунов (44), Брендэн Лайпсик (51) и Максим Мамин (60). У «Спартака» отличился Дмитрий Вишневский (37). На первой минуте матча нападающему армейцев Павлу Карнаухову удалось открыть счет, но после видеопросмотра шайба не была засчитана.

Тренер «Спартака» Олег Знарок установил рекорд по количеству матчей в плей-офф КХЛ. 58-летний специалист достиг отметки в 118 игр и обошел по этому показателю бывшего главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова (117). Также Знарок лидирует по количеству побед в Кубке Гагарина (79). Матч стал 100-м в плей-офф КХЛ для нападающего «Спартака» Сергея Широкова.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2−0, следующий матч серии пройдет 7 марта.

В трех из четырех матчей регулярного чемпионата текущего сезона ЦСКА был сильнее «Спартака». В плей-офф команды встречались в сезоне-2017/18, армейцы выиграли серию со счетом 4−0.