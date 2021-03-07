ЦСКА повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Спартака»

Два предыдущих матча противостояния также завершились в пользу ЦСКА (1:0 ОТ, 5:1). Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 3−0. Следующий матч пройдет 9 марта.

В трех матчах регулярного чемпионата текущего сезона из четырех ЦСКА был сильнее «Спартака». В плей-офф команды встречались в сезоне-2017/18, армейцы выиграли серию со счетом 4−0.