ЦСКА повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Спартака»
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 3:0 в третьем матче серии первого раунда серии
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 3:0 в третьем матче серии первого раунда серии
Заброшенными шайбами отметились Сергей Андронов (6-я минута), Максим Шалунов (46) и Никита Коростелев (57).
Два предыдущих матча противостояния также завершились в пользу ЦСКА (1:0 ОТ, 5:1). Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 3−0. Следующий матч пройдет 9 марта.
В трех матчах регулярного чемпионата текущего сезона из четырех ЦСКА был сильнее «Спартака». В
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен