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19:49 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Спартака»

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 3:0 в третьем матче серии первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами отметились Сергей Андронов (6-я минута), Максим Шалунов (46) и Никита Коростелев (57).

Два предыдущих матча противостояния также завершились в пользу ЦСКА (1:0 ОТ, 5:1). Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 3−0. Следующий матч пройдет 9 марта.

В трех матчах регулярного чемпионата текущего сезона из четырех ЦСКА был сильнее «Спартака». В плей-офф команды встречались в сезоне-2017/18, армейцы выиграли серию со счетом 4−0.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира и семь раз проходили первую стадию турнира. «Спартак» в седьмой раз принимает участие в Кубке Гагарина, красно-белые лишь дважды доходили до второго раунда турнира.

Спартак
0:3
0:1, 0:0, 0:2
ЦСКА
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