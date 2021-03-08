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19:57 (мск), источник: ТАСС

Минское «Динамо» сократило отставание в серии плей-офф КХЛ против СКА

ТАСС, 8 марта. Минское «Динамо» со счетом 2:1 обыграло на своей площадке петербургский СКА в четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Минск-Арене» в присутствии 13056 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Артем Демков (24-я минута) и Денис Мосалев (47). У петербуржцев отличился Андрей Кузьменко (18).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. Три предыдущих матча противостояния выиграл СКА (4:2, 6:4, 4:3 ОТ).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом — «Динамо» (4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились в первый раз.

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Минское «Динамо» пять раз выходило в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2020/21), команда ни разу не преодолевала первый раунд.

Динамо Мн
2:1
0:1, 1:0, 1:0
СКА
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