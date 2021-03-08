Минское «Динамо» сократило отставание в серии плей-офф КХЛ против СКА

В составе хозяев шайбы забросили Артем Демков (24-я минута) и Денис Мосалев (47). У петербуржцев отличился Андрей Кузьменко (18).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. Три предыдущих матча противостояния выиграл СКА (4:2, 6:4, 4:3 ОТ).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом — «Динамо» (4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились в первый раз.