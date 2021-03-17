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17 марта, источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и повел в серии второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 17 марта. Казанский «Ак Барс» на домашней площадке одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:1 в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 223 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Патрис Кормье (11-я минута), Михаил Глухов (24), Дмитрий Воронков (27), Найджел Доус (30). У «Салавата Юлаева» отличился Владислав Картаев (24). После шайбы Доуса «Салават Юлаев» поменял вратаря: вместо Юхи Метсолы на лед вышел Даниил Тарасов.

Счет в противостоянии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет в Казани 19 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержала казанская команда (4:1, 4:1), в двух — уфимский клуб (7:3, 3:2). В плей-офф команды встретились в седьмой раз. До этого в четырех сериях победу одерживал «Ак Барс», в двух — «Салават Юлаев».

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). «Салават Юлаев» стал чемпионом по итогам сезона-2010/11.

Ак Барс
4:1
1:0, 3:1, 0:0
Салават Юлаев
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