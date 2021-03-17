«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и повел в серии второго раунда плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Патрис Кормье (11-я минута), Михаил Глухов (24), Дмитрий Воронков (27), Найджел Доус (30). У «Салавата Юлаева» отличился Владислав Картаев (24). После шайбы Доуса «Салават Юлаев» поменял вратаря: вместо Юхи Метсолы на лед вышел Даниил Тарасов.

Счет в противостоянии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет в Казани 19 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержала казанская команда (4:1, 4:1), в двух — уфимский клуб (7:3, 3:2). В плей-офф команды встретились в седьмой раз. До этого в четырех сериях победу одерживал «Ак Барс», в двух — «Салават Юлаев».