«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и повел в серии второго раунда плей-офф КХЛ
ТАСС, 17 марта. Казанский «Ак Барс» на домашней площадке одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:1 в первом матче серии второго раунда
ТАСС, 17 марта. Казанский «Ак Барс» на домашней площадке одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:1 в первом матче серии второго раунда
В составе победителей шайбы забросили Патрис Кормье (11-я минута), Михаил Глухов (24), Дмитрий Воронков (27), Найджел Доус (30). У «Салавата Юлаева» отличился Владислав Картаев (24). После шайбы Доуса «Салават Юлаев» поменял вратаря: вместо Юхи Метсолы на лед вышел Даниил Тарасов.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержала казанская команда (4:1, 4:1), в двух — уфимский клуб (7:3, 3:2). В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны