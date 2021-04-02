ЦСКА — СКА — 3:0, финал Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ, сезон-2020/2021, отчёт и видео
Лучший голкипер второго раунда отправился отдыхать после 20 минут игры. Против Хелльберга сыграла сломанная клюшка его соотечественника.
Лучший голкипер второго раунда отправился отдыхать после 20 минут игры. Против Хелльберга сыграла сломанная клюшка его соотечественника.
Лучший голкипер второго раунда отправился отдыхать после 20 минут игры. Против Хелльберга сыграла сломанная клюшка его соотечественника. Победители дивизионов встретились в финале Западной конференции
Начиная с 2015 года лишь однажды в западном финале не состоялось армейского дерби. Это произошло четыре года назад, когда «Локомотив» остановил ЦСКА во втором раунде
После введения в прошлое межсезонье жёсткого потолка зарплат многим казалось, что этот механизм моментально изменит расстановку сил в российском хоккее. Летом ЦСКА и СКА пришлось пойти на значительные перестановки в своих составах, чтобы уложить свои платёжные ведомости в 900 млн рублей (без учёта бонусов). Наиболее чувствительные потери понесла команда Игоря Никитина, разом потерявшая основного голкипера Илью Сорокина, первую тройку нападения в лице Кирилла Капризова, Михаила Григоренко и Линдена Вея, а также ключевого защитника Никиту Нестерова. В свою очередь питерским армейцам пришлось искать способы избавиться от контрактов Наиля Якупова, Сергея Плотникова, Максима Карпова и Ильи Каблукова.
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«Мы не преследуем цели, чтобы Марио вышел вместе с Брендоном. Нам нужно сбалансировать состав. Естественно, нас ограничивает лимит на легионеров. Но состав на игру — это не только нападение, это ещё и тройки, оборона, много нюансов, которые важны. Когда мы хотим, чтобы у нас играли три легионера защитника, естественно, у нападающих пропадает шанс быть в составе. Здесь простая арифметика. Почему играет Кемпе, а не Лайпсик? Мы с Лайпсиком два матча проиграли, а с Кемпе — в четырёх победили. Вот и ответ на ваш вопрос», — заключил Никитин.
Что касается состава гостей, то в нём произошла всего одна перестановка — на лёд вернулся капитан команды Евгений Кетов. Опытный форвард получил травму во втором матче серии с московского «Динамо» в результате своего же неудачного силового приёма против капитана
Одним из главных героев питерской команды в прошлом раунде стал шведский голкипер Магнус Хелльберг. Противостояние с московским «Динамо» начинал Александр Самонов, сыгравший крайне неудачно в первом матче серии. В следующей встрече на льду появился Хелльберг, оказавшийся настоящим проклятьем для подопечных Владимира Крикунова. 29-летний вратарь пропустил всего три шайбы за четыре матча, в том числе дважды оставив ворота в неприкосновенности. Неудивительно, что по итогам второго раунда КХЛ признала Магнуса лучшим игроком лиги в его амплуа. В этой связи решение тренерского штаба доверить Хелльбергу последний рубеж в стартовом матче с ЦСКА лежало на поверхности. Вот только уже после первой двадцатиминутки Магнус был вынужден закончить игровой вечер.
Все проблемы СКА начались в тот момент, когда удалился канадский защитник хозяев Мэт Робинсон. Питерские армейцы получили первую возможность в матче реализовать большинство, однако вместо этого пропустили сами. В самый неподходящий момент у шведского защитника Лукаса Бенгтссона сломалась клюшка в чужой зоне, и москвичи моментально убежали в контратаку «три в один». Освободившийся из штрафного бокса Робинсон прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, и Иван Телегин в касание замкнул передачу. Российский форвард прервал семиматчевую безголевую серию в
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Обескураженные гости не успели прийти в себя, как счёт на табло снова изменился не в их пользу. ЦСКА забросил вторую шайбу спустя 54 секунды. Москвичи в чужой зоне накрыли соперника прессингом, Эмиль Галимов не смог вывести шайбу из зоны, после чего Антон Слепышев с левого края сместился к центру и резко бросил в ближнюю девятку — Хелльберг не успел среагировать. На этом встреча для Магнуса была завершена — в перерыве его сменили на Самонова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Насколько сложно отыгрываться с 0:2 в гостевом матче с ЦСКА, на своём примере совсем недавно убедился «Локомотив». В распоряжении команды Андрея Скабелки в седьмом матче второго раунда было 50 минут, чтобы совершить камбэк, но железнодорожники так и не смогли распечатать Юханссона. Сегодня участь ярославской команды постигли игроки СКА.
Во втором и третьем периодах гости старались для начала отыграть хотя бы одну шайбу, чтобы зацепиться за игру, но все их старания были тщетны. Обладающий абсолютным инстинктом киллера ЦСКА не допустил ни одной ошибки и не позволил сопернику вернуться в матч.
Более того, в начале третьего периода отличился лучший снайпер московских армейцев в
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Небольшое оживление могло наступить за восемь минут до конца основного времени, когда подопечные Никитина словили две минуты за нарушение численного состава. Гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, но это им не ничего не принесло. Реализовать лишнего питерские армейцы не сумели. Не смогли они и пробить Юханссона в оставшееся время встречи. ЦСКА повёл в финале Западной конференции — 1−0.