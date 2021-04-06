Госпитализированный хоккеист «Авангарда» Емелин находится в стабильном состоянии

«Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча [полуфинальной серии плей-офф с «Ак Барсом"] в Казани и был госпитализирован, — говорится в заявлении генерального менеджера команды Алексея Волкова. — Сейчас у игрока стабильное состояние, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду».