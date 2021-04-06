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15:10 (мск), источник: ТАСС

Госпитализированный хоккеист «Авангарда» Емелин находится в стабильном состоянии

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госпитализированный защитник омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алексей Емелин находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее издание «Бизнес Online» сообщило, что Емелин находится в Республиканской клинической больнице Казани в тяжелом состоянии, ему поставлен диагноз «токсический шок печени».

«Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча [полуфинальной серии плей-офф с «Ак Барсом"] в Казани и был госпитализирован, — говорится в заявлении генерального менеджера команды Алексея Волкова. — Сейчас у игрока стабильное состояние, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду».

Волков также обратился к СМИ с просьбой не давать неподтвержденную информацию о состоянии здоровья хоккеиста.

Емелину 34 года, в регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 голов + 15 передач). В плей-офф он принял участие в 12 встречах и записал в актив 3 (1+2) очка. «Авангард» ведет в серии полуфинала Кубка Гагарина против «Ак Барса» со счетом 2−0.

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