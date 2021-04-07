«Авангард» без капитана, попавшего в больницу, дрогнул. «Ак Барс» выдал крутой период и впервые победил в серии

Пожалуй, главой темой последних двух дней стало состояние здоровья капитана «Авангарда» Алексея Емелина. После первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина, который прошел в субботу, игрок был госпитализирован в инфекционную больницу Казани. Состояние защитника было тяжелым, поэтому в среду утром он был перевезен в Москву в НИИ им. Склифосовского. Диагноз до сих пор не поставлен, но в СМИ появилась информация о серьезных проблемах с почками и печенью. Писали даже, что в крови хоккеиста были найдены наркотические вещества. Эту информацию клуб, впрочем, опроверг. Для «Авангарда» потеря своего капитана — большой удар. Емелин — не только ведущий защитник команды, но и важный человек в коллективе.

После второй игры в Казани главный тренер Боб Хартли признался, что эта победа была посвящена Алексею. На домашний матч в раздевалке «омичей» повесили свитер Емелина, а перед игрой ребята смогли с ним поговорить по телефону.

Состав «ястребов» на домашнюю встречу претерпел небольшие изменения: после травмы вернулся Потапов, в запас отправился Грицюк, который и так не играл. Более существенные (вновь) перестановки были у «Ак Барса»: в воротах заявили Билялова, а во второе звено — Зарипова, который не играл с 23 февраля. Дмитрий Ерыкалов считает, что казанцев в этой серии может спасти только Данис. Игра должна была показать, прав ли автор Sport24. Также в состав вернулся Бурмистров и Мерфи, а Песонен и Викстранд пропускали матч.

Магия ли это Зарипова, или просто «Ак Барс» включился на полную, но на первый период вышла не та команда, которая играла в Казани. На второй же минуте Рукавишников забил с передачи Доуса и Яруллина. Впервые в этой серии казанцы повели в счете. Со старта матча команда Квартальнова играла в атакующий, агрессивный и быстрый хоккей. Уйму моментов создавала первая тройка.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_3e05173612cd64d1abaf04402af75883_hd/q780653/1c4da1afe7cd34ee2c92584ddaa3fc70/4773496184?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще через пять минут Воронков забросил вторую шайбу. Гол получился довольно курьезным —шайба с рикошета взлетела в воздух и опустилась за спину Грубецу. «Авангард» оказался в тяжелейшем положение, да еще получил три удаления за 20 минут. В меньшинстве омичи не пропустили, хоть и понервничать их болельщикам пришлось много: слишком уж грозно в атаке выглядели гости. Преимущество «Ак Барса» было не только на табло, но и в статистике: 20 против 9 бросков в створ.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f46cd6d5d0b0540ce34bd48bd07a0f2c_hd/q780669/24915e0e6b4a423a1c244bcd05b3a63e/4773496265?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва уже хозяева льда завладели преимуществом и местами переигрывали соперника. Каждая тройка «Авангарда» создавала момент в атаке. В середине встречи «ястребы» получили первое большинство и были близки к голу. Но шайбу забросили позже — уже в равных составах. После броска Покки Костин удачно подставил клюшку и отыграл один гол. Клим забивает второй матч подряд и вообще показывает зрелый хоккей в первом плей-офф в своей карьере.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f46cd6d5d0b0540ce34bd48bd07a0f2c_hd/q780669/24915e0e6b4a423a1c244bcd05b3a63e/4773496265?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третий период казанцы начали в большинстве (весьма спорное удаление Хохлачева), но вновь его не реализовали. С розыгрышем лишнего у Квартальнова есть проблемы, но в этом матче голов в равных составах команде пока хватало. «Авангард» был настроен более агрессивно, и теперь уже казанцы блокировали какое-то космическое число бросков. Омичей погубили удаления. За восемь минут до конца Костин получил 2+10 за атаку в голову, шансы, как и время, для его команды таяли на глазах. В итоге гости смогли удержать преимущество и одержали первую победу в финале Востока.