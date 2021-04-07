«Авангард» без капитана, попавшего в больницу, дрогнул. «Ак Барс» выдал крутой период и впервые победил в серии
Счет в финале Востока стал 2−1.
Счет в финале Востока стал 2−1.
Пожалуй, главой темой последних двух дней стало состояние здоровья капитана «Авангарда» Алексея Емелина. После первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина, который прошел в субботу, игрок был госпитализирован в инфекционную больницу Казани. Состояние защитника было тяжелым, поэтому в среду утром он был перевезен в Москву в НИИ им. Склифосовского. Диагноз до сих пор не поставлен, но в СМИ появилась информация о серьезных проблемах с почками и печенью. Писали даже, что в крови хоккеиста были найдены наркотические вещества. Эту информацию клуб, впрочем, опроверг. Для «Авангарда» потеря своего капитана — большой удар. Емелин — не только ведущий защитник команды, но и важный человек в коллективе.
Состав «ястребов» на домашнюю встречу претерпел небольшие изменения: после травмы вернулся Потапов, в запас отправился Грицюк, который и так не играл. Более существенные (вновь) перестановки были у «Ак Барса»: в воротах заявили Билялова, а во второе звено — Зарипова, который не играл с 23 февраля. Дмитрий Ерыкалов считает, что казанцев в этой серии может спасти только Данис. Игра должна была показать, прав ли автор Sport24. Также в состав вернулся Бурмистров и Мерфи, а Песонен и Викстранд пропускали матч.
Магия ли это Зарипова, или просто «Ак Барс» включился на полную, но на первый период вышла не та команда, которая играла в Казани. На второй же минуте Рукавишников забил с передачи Доуса и Яруллина. Впервые в этой серии казанцы повели в счете. Со старта матча команда Квартальнова играла в атакующий, агрессивный и быстрый хоккей. Уйму моментов создавала первая тройка.
Еще через пять минут Воронков забросил вторую шайбу. Гол получился довольно курьезным —шайба с рикошета взлетела в воздух и опустилась за спину Грубецу. «Авангард» оказался в тяжелейшем положение, да еще получил три удаления за 20 минут. В меньшинстве омичи не пропустили, хоть и понервничать их болельщикам пришлось много: слишком уж грозно в атаке выглядели гости. Преимущество «Ак Барса» было не только на табло, но и в статистике: 20 против 9 бросков в створ.
После перерыва уже хозяева льда завладели преимуществом и местами переигрывали соперника. Каждая тройка «Авангарда» создавала момент в атаке. В середине встречи «ястребы» получили первое большинство и были близки к голу. Но шайбу забросили позже — уже в равных составах. После броска Покки Костин удачно подставил клюшку и отыграл один гол. Клим забивает второй матч подряд и вообще показывает зрелый хоккей в первом
Третий период казанцы начали в большинстве (весьма спорное удаление Хохлачева), но вновь его не реализовали. С розыгрышем лишнего у Квартальнова есть проблемы, но в этом матче голов в равных составах команде пока хватало. «Авангард» был настроен более агрессивно, и теперь уже казанцы блокировали
Перед началом встречи КХЛ опубликовала интересную статистику: проиграв два домашних матча на старте серии команды проходили дальше в 4 из 24 случаев в истории лиги — 17%-й шанс. «Ак Барс» зацепился за этот шанс, и в этой серии все стало только интереснее.