«Трактор» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в матче плей-офф КХЛ

Хоккей КХЛ 2021-2022 1/4 финала конференций, 1.03.2022, 17:00 Трактор 4 Нефтехимик 3

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

В составе челябинцев отличились Теэму Пулккинен, Ник Бэйлен, Лукаш Седлак и Никита Тертышный. У гостей голами отметились Вячеслав Лещенко, Павел Порядин и Ансель Галимов.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял второе место в таблице Восточной конференции, а «Нефтехимик» завершил регулярку на седьмой строчке.

Отметим, что в начале февраля регулярный сезон был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.