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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в матче плей-офф КХЛ

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» в рамках матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги принимал нижнекамский «Нефтехимик».

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Источник: ХК "Трактор"
Хоккей

КХЛ 2021-2022
1/4 финала конференций, 1.03.2022, 17:00

Трактор4Нефтехимик3

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

В составе челябинцев отличились Теэму Пулккинен, Ник Бэйлен, Лукаш Седлак и Никита Тертышный. У гостей голами отметились Вячеслав Лещенко, Павел Порядин и Ансель Галимов.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял второе место в таблице Восточной конференции, а «Нефтехимик» завершил регулярку на седьмой строчке.

Отметим, что в начале февраля регулярный сезон был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

«Трактор» повёл в серии со счётом 1−0.

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