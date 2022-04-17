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17 апреля, источник: Sports.Ru

Доход Третьяка — 23,7 млн рублей в 2021 году, у него 2 дома и 4 квартиры в России и Латвии. Фетисов задекларировал 135,6 млн рублей

Госдума опубликовала сведения о задекларированных доходах депутатов за 2021 год.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно отчету, доход президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка составил 23,7 млн рублей. Напомним, в 2020 году он задекларировал 22,5 млн рублей.

В отчете за 2021 год указано, что в его собственности находятся шесть земельных участков (четыре в России и два в Латвии), два дома и жилое здание в России, четыре квартиры (две в России и две в Латвии), три машиноместа, две бани, беседка и другое имущество.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов задекларировал 135,6 млн рублей в 2021 году. Согласно отчету, он не является владельцем объектов недвижимости. В 2020 году его доход составил 11,3 млн рублей.

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