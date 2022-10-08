«Здесь нечего лукавить». Скабелка — о победе над «Ак Барсом»

«Хорошая атмосфера — спасибо болельщикам, что такая хорошая обстановка. По игре: мы знали, что нельзя давать много пространства игрокам “Ак Барса”. Но одно дело — знать, и другое — воплотить в жизнь. Конечно, я благодарен ребятам, провели хороший матч по энергии, по самоотдаче, заблокировали, по-моему, больше 20 бросков. И, в общем-то, создавали достаточно моментов. Довольны, что обыграли такую сильную команду на выезде. Мы неплохо сыграли на точке вбрасывания, выиграли много единоборств, не отбрасывались, хотели контролировать шайбу. “Ак Барс” — топ-клуб, все хотят его обыграть, здесь нечего лукавить», — заявил Скабелка.