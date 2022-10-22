Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Локомотив» в КХЛ

Начало поединка на «Минск-Арене» осталось за соперником. Ярославцы вышли вперед уже на 7-й минуте, находясь при этом в меньшинстве, а всего несколько атак спустя удвоили перевес. Одну из шайб минчанам удалось отыграть еще до перерыва: передачей Валентина Демченко воспользовался Дмитрий Соколов. Вторая треть прошла уже под полным контролем «зубров», которые поразили цель сразу трижды. Авторами голов в составе хозяев стали Игорь Мартынов, Михаил Шалагин и Роман Горбунов. В финальной 20-минутке преимущество минчан упрочил Марк Барберио. Итоговый счет — 5:2, «Динамо» сильнее, «Локомотив» прерывает серию из пяти викторий подряд.