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20:08 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Локомотив» в КХЛ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» на своем льду одолели ярославский «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Начало поединка на «Минск-Арене» осталось за соперником. Ярославцы вышли вперед уже на 7-й минуте, находясь при этом в меньшинстве, а всего несколько атак спустя удвоили перевес. Одну из шайб минчанам удалось отыграть еще до перерыва: передачей Валентина Демченко воспользовался Дмитрий Соколов. Вторая треть прошла уже под полным контролем «зубров», которые поразили цель сразу трижды. Авторами голов в составе хозяев стали Игорь Мартынов, Михаил Шалагин и Роман Горбунов. В финальной 20-минутке преимущество минчан упрочил Марк Барберио. Итоговый счет — 5:2, «Динамо» сильнее, «Локомотив» прерывает серию из пяти викторий подряд.

Эта победа стала для подопечных Вудкрофта второй кряду, что позволило «бело-голубым» вплотную приблизиться к зоне плей-офф. На данный момент «зубры» делят 8−9 места с «Северсталью», у обеих команд по 22 очка. «Локомотив» продолжает идти на Западе вторым. Заключительный матч домашней серии минские динамовцы проведут 24 октября против одноклубников из Москвы.

Динамо Мн
5:2
1:2, 3:0, 1:0
Локомотив
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