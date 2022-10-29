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20:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Ребята играют с сердцем». Тренер «Салавата» — о разгроме над «Барысом» в КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Барысом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Салават Юлаев
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Источник: hcsalavat.ru

Это поражение стало пятым подряд для астанчан в «регулярке». Следующую игру они проведут на своей площадке с «Сибирью» 1 ноября. «Барысу» забросили пять шайб и продлили неудачную серию в КХЛ.

— Хорошая и солидная игра как в атаке, так и в обороне. Непростая игра, мы отдали много сил в матчах с «Ак барсом». Спасибо нашим специалистам, которые заметили положение вне игры. Павел и Юрий хорошо сработали. И отдельное спасибо нашим болельщикам, — приводит его слова пресс-служба уфимского клуба.

— Алалыкин наконец-то забросил первую шайбу…

— Надеюсь, у него камень с плеч упал. Этот психологический груз с каждым матчем становится все тяжелее. Но я скажу, что Алалыкин показывал весь сезон хороший уровень игры, держал его. И вот гол пришел.

— В этом году большой прогресс у Санникова и Картаева. Разговаривали отдельно с игроками?

— Мы смотрим на общую картину. Лучше спросить у ребят про их личный прогресс. Главное, чтобы никто не зацикливался на очках. Нужно делать правильные вещи, которые приносят результат команде.

— Говорили отдельно про важность второго периода?

— Да. Акцентировали внимание на правильные решения, когда мы контролируем шайбу. Ребята — молодцы, все поняли. Здесь важно контролировать шайбу: либо ты играешь уставший в обороне, либо атакуешь и накладываешь смены на соперника.

— Трудно было выбирать вратаря на матч?

— Илья хорошо играл, Андрей засиделся. Кареев отличный матч провел. Классно вошел в игру. И у Ильи есть возможность отдохнуть.

— Сучкова много били в этом матче. К тому же он пока не забил. Что думаете об этом?

— Это можно принимать как комплимент. Если его бьют, значит он делает так, что его игра выводит соперника из себя. Пример Алалыкина хорош, рано или поздно голы придут.

— Можно сказать, что посещаемость улучшилась благодаря вашей игре?

— Мы играем ради болельщиков, доставляем вам радость. Ребята — молодцы, они играют с сердцем. У нас равнодушных в команде нет. Фанаты это видят.

— Артем Лукоянов сказал: «У Уфы полкоманды весом по 60 килограммов, как в ЖХЛ. Его идешь бить, а он свернулся: “Мне больно!” Что думаете по этому поводу?

— Это он так выразился. Мне даже сказать нечего. У каждого есть свое мнение.

— Можно сказать, что вы делаете акцент на скорости в игре?

— Мы исходим из того, что у нас есть: быстрые игроки, маневренные.

Салават Юлаев
5:1
2:0, 2:1, 1:0
Барыс
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