«Динамо» потерпело третье поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Голубев (5-я минута), Дмитрий Овчинников (15), Илья Морозов (31), Михал Чайковский (46) и Владимир Бутузов (60). У «Динамо» отличились Якоб Лилья (10), Дмитрий Рашевский (34) и Илья Каблуков (45).

«Динамо» потерпело третье поражение подряд, ранее команда уступила на выезде хабаровскому «Амуру» (1:2) и «Адмиралу» из Владивостока (1:2). «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. В следующей игре бело-голубые 14 ноября на своей площадке встретятся с московским «Спартаком».