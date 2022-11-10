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18:31 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» потерпело третье поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 10 ноября. Московское «Динамо» проиграло новосибирской «Сибири» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг в Новосибирске.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Голубев (5-я минута), Дмитрий Овчинников (15), Илья Морозов (31), Михал Чайковский (46) и Владимир Бутузов (60). У «Динамо» отличились Якоб Лилья (10), Дмитрий Рашевский (34) и Илья Каблуков (45).

«Динамо» потерпело третье поражение подряд, ранее команда уступила на выезде хабаровскому «Амуру» (1:2) и «Адмиралу» из Владивостока (1:2). «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. В следующей игре бело-голубые 14 ноября на своей площадке встретятся с московским «Спартаком».

«Сибирь» одержала вторую победу в пяти последних матчах, команда располагается на пятой позиции в Восточной конференции с 35 очками после 30 игр. В следующем матче «Сибирь» дома сыграет с лидирующим на Западе петербургским СКА, встреча пройдет 12 ноября.

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