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19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» прервал серию поражений из девяти матчей, обыграв дома ЦСКА

В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Автомобилист» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

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Источник: РИА "Новости"

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Брукс Мэйсек. Эта шайба стала 30-й для нападающего «Автомобилиста» в текущем сезоне. На 13-й минуте перового периода счёт сравнял Никита Нестеров с передачи Сергея Плотникова.

На девятой минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Дмитрий Жукенов с передач Ефима Гуркина и Джесси Блэкера.

На восьмой минуте третьего периода третью шайбу в ворота армейцев забросил Сергей Широков с передачи Кёртиса Валка. На 17-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте до минимума Антон Слепышев с передач Михаила Григоренко и Максима Мамина. Точку в матче поставил Владимир Кузнецов, забивший в пустые ворота.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт в гостях с минским «Динамо». ЦСКА отправится к астанинскому «Барысу».

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Автомобилист
4:2
1:1, 1:0, 2:1
ЦСКА
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