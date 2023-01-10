«Автомобилист» прервал серию поражений из девяти матчей, обыграв дома ЦСКА

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Брукс Мэйсек. Эта шайба стала 30-й для нападающего «Автомобилиста» в текущем сезоне. На 13-й минуте перового периода счёт сравнял Никита Нестеров с передачи Сергея Плотникова.

На девятой минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Дмитрий Жукенов с передач Ефима Гуркина и Джесси Блэкера.

На восьмой минуте третьего периода третью шайбу в ворота армейцев забросил Сергей Широков с передачи Кёртиса Валка. На 17-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте до минимума Антон Слепышев с передач Михаила Григоренко и Максима Мамина. Точку в матче поставил Владимир Кузнецов, забивший в пустые ворота.