Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это помогает развитию хоккея». Форвард «Динамо» Минск Энас — о матче КХЛ в Ташкенте

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас объяснил, почему идея вынесенного матча полезна для хоккея. Команда из Минска уступила «Спартаку» в Ташкенте со счётом 2:3 ОТ.

Источник: Чемпионат.com

— Вести в счёте и в итоге отдать победу — всегда разочаровывающий результат. Но в конце концов мы взяли пять из шести очков на выезде против трёх сильных команд. Сложно осознать это сейчас, потому что в данный момент мы испытываем разочарование от поражения, но вообще это был отличный выезд для нас.

— КХЛ провела первый выездной матч за три года. Как вам атмосфера?

— Было круто! Всегда здорово побывать и сыграть в новом для себя месте, это помогает развитию хоккея в целом и росту КХЛ в частности, открывает новые возможности для расширения лиги, — сказал Энас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Динамо Мн
2:3
1:1, 0:0, 1:1
ОТ
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
22.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Хумо Арена, 9405 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Жамнов
Вратари
Андрей Тихомиров
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
1-й период
10:16
Никита Ефремов
15:56
Егор Бориков
(Андрей Стась, Брэйди Лайл)
16:58
Андрей Локтионов
(Николай Голдобин, Даниил Орлов)
2-й период
25:17
Егор Бориков
31:24
Николас Мелош
3-й период
42:35
Даниил Орлов
44:31
Роман Горбунов
(Вадим Мороз, Джордан Гросс)
52:32
Николай Голдобин
(Андрей Локтионов, Никита Ефремов)
53:57
Егор Бориков
Овертайм
60:26
Адам Ружичка
(Павел Порядин, Дмитрий Вишневский)
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Спартак
КХЛ: таблица и календарь