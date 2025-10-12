Ричмонд
«Авангард» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

Омская команда одержала победу со счетом 5:1.

Источник: Антон Вымотов, photo.khl.ru

ТАСС, 12 октября. Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе «Авангарда» отметились Александр Волков (18-я минута), Джованни Фьоре (34), Максим Лажуа (40, 44) и Василий Пономарев (52). У проигравших отличился Роман Канцеров (34).

«Металлург» прервал свою серию из пяти побед. Магнитогорский клуб располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 15 матчах. «Авангард» впервые победил после двух поражений подряд от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:4, 0:3), команда набрала 20 очков в 14 играх и занимает 3-е место на Востоке.

В следующем матче «Металлург» 16 октября примет уфимский «Салават Юлаев», «Авангард» 14 октября сыграет в гостях против челябинского «Трактора».

Металлург Мг
1:5
0:1, 1:2, 0:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
12.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Ги Буше
Вратари
Илья Набоков
(00:00-48:39)
Никита Серебряков
Илья Набоков
(c 51:07)
1-й период
11:06
Александр Волков
17:52
Александр Волков
(Василий Пономарев, Максим Лажуа)
2-й период
33:04
Роман Канцеров
(Евгений Кузнецов, Даниил Вовченко)
33:44
Джозеф Чеккони
(Эндрю Потуральски)
37:01
Артем Блажиевский
38:59
Робин Пресс
39:46
Максим Лажуа
(Николай Прохоркин, Константин Окулов)
3-й период
42:34
Александр Петунин
43:06
Максим Лажуа
(Константин Окулов)
49:04
Артем Блажиевский
51:07
Василий Пономарев
(Джованни Фьоре, Марсель Ибрагимов)
Статистика
Металлург Мг
Авангард
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
