«Авангард» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

ТАСС, 12 октября. Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
Заброшенными шайбами в составе «Авангарда» отметились Александр Волков (18-я минута), Джованни Фьоре (34), Максим Лажуа (40, 44) и Василий Пономарев (52). У проигравших отличился Роман Канцеров (34).
«Металлург» прервал свою серию из пяти побед. Магнитогорский клуб располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 15 матчах. «Авангард» впервые победил после двух поражений подряд от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:4, 0:3), команда набрала 20 очков в 14 играх и занимает 3-е место на Востоке.
В следующем матче «Металлург» 16 октября примет уфимский «Салават Юлаев», «Авангард» 14 октября сыграет в гостях против челябинского «Трактора».
Андрей Разин
Ги Буше
Илья Набоков
(00:00-48:39)
Никита Серебряков
Илья Набоков
(c 51:07)
11:06
Александр Волков
17:52
Александр Волков
(Василий Пономарев, Максим Лажуа)
33:04
Роман Канцеров
(Евгений Кузнецов, Даниил Вовченко)
33:44
Джозеф Чеккони
(Эндрю Потуральски)
37:01
Артем Блажиевский
38:59
Робин Пресс
39:46
Максим Лажуа
(Николай Прохоркин, Константин Окулов)
42:34
Александр Петунин
43:06
Максим Лажуа
(Константин Окулов)
49:04
Артем Блажиевский
51:07
Василий Пономарев
(Джованни Фьоре, Марсель Ибрагимов)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит