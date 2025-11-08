В «Шанхае» считают, что КХЛ создает прецедент заявлением о недопуске фанатов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. В китайском клубе «Шанхай Дрэгонс» считают, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заявлением о недопуске некоторых болельщиков команды на матч с петербургским СКА создает опасный прецедент. Об этом сообщила пресс-служба «Шанхай Дрэгонс».
Встреча между командами прошла 6 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу СКА. В пресс-службе КХЛ в пятницу сообщили, что некоторые болельщики «Шанхай Дрэгонс» столкнулись с проблемами при входе на арену из-за атрибутики, содержащей иероглифы.
«Лига попросила предоставить необходимые документы, подтверждающие значение надписей на китайском языке. После предоставления документов представителям КХЛ удалось разрешить данный инцидент со службой безопасности СКА и Ледового дворца. Однако на следующий день мы были крайне удивлены выпущенному лигой заявлению, в котором позиция службы безопасности СКА и Ледового дворца была, по сути, поддержана. Это не первый выездной матч “Шанхай Дрэгонс” в текущем сезоне, до данного инцидента наши болельщики нигде не сталкивались с подобными требованиями и проблемами при проходе на арену», — говорится в заявлении пресс-службы китайского клуба.
«Вдвойне странно видеть такое отношение к нашему клубу, учитывая его международный статус, а также позицию КХЛ, которая всегда подчеркивала свою открытость и уважение к иностранным членам лиги. Данным заявлением КХЛ создает опасный прецедент, пользуясь которым, любой клуб теперь может не допускать болельщиков гостей на свои арены, ссылаясь на отсутствие сведений об официальной сертификации имеющейся у болельщиков атрибутики, а также отсутствие нотариально заверенного перевода надписей, расположенных на этой атрибутике. Более того, изучив дополнительно действующий регламент КХЛ, мы пришли к выводу, что требований к переводу официальной атрибутики там нет, данный пункт относится только к средствам поддержки. Соответственно, меры к болельщикам “Шанхай Дрэгонс” были применены неправомерно», — добавили в пресс-службе.
В «Шанхае» считают, что пункты регламента, на которые ссылается КХЛ, нуждаются в доработке. Отмечается, что такое обращение со стороны клуба в ближайшее время будет отправлено в КХЛ.
В сезоне-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» проводит домашние матчи в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». Ранее клуб базировался в городе Мытищи. СКА играет в Ледовом дворце.
Игорь Ларионов
Жерар Галлан
Егор Заврагин
(00:00-60:03)
Патрик Рибар
(00:00-40:00)
Андрей Тихомиров
(40:00-60:03)
01:24
Тревор Мерфи
02:26
Кевин Лабанк
(Адам Кленденинг, Гейдж Куинни)
08:02
Грэг Маккэг
08:54
Патрик Рибар
10:38
Игорь Ларионов
15:14
Сергей Плотников
18:12
Владимир Кузнецов
(Грэг Маккэг)
19:03
Адам Кленденинг
21:18
Тревор Мерфи
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
21:48
Трой Джозефс
27:48
Никита Недопекин
34:44
Трой Джозефс
35:50
Рокко Гримальди
39:33
Матвей Поляков
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
45:44
Андрей Педан
45:44
Бен Харпур
50:01
Бреннан Менелл
50:20
Борна Рендулич
58:46
Владимир Кузнецов
60:03
Тревор Мерфи
(Рокко Гримальди, Михаил Воробьев)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит