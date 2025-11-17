Ричмонд
«Барыс» сотворил камбэк в КХЛ

Столичный «Барыс» обыграл на выезде ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Сочи началась для «Барыса» не очень удачно. На восьмой минуте Жан-Кристоф Боден вывел хозяев вперед.

«Барыс» долгое время оставался без гола, пока на 37-й минуте удача не постигла Кирилла Панюкова — 1:1.

Таким образом, матч перешел в овертайм, где гости шокировали «Сочи» шайбой Тайса Томпсона, который отличился на 62-й минуте.

Теперь у «Барыса» 25 очков после 28 матчей и седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» с 17 баллами после 25 игр замыкает турнирную таблицу Западной конференции (11 место).

В следующем матче «Барыс» сыграет на своем льду с «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдет 21 ноября в Астане.

Сочи
1:2
1:0, 0:1, 0:0
ОТ
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
17.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Михаил Кравец
Вратари
Алексей Щетилин
Адам Шил
1-й период
07:41
Жан-Кристоф Боден
(Даниил Сероух)
08:56
Эмиль Галимов
18:22
Эмиль Галимов
2-й период
34:24
Илья Сушко
36:58
Кирилл Панюков
(Тайс Томпсон, Райлли Уолш)
Овертайм
61:35
Тайс Томпсон
Статистика
Сочи
Барыс
Штрафное время
2
7
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит