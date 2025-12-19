Ричмонд
Судья нецензурно выругался в микрофон во время матча КХЛ

Арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА выругался в микрофон во время игры. Об этом сообщает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

Во втором периоде рефери пообщался с главным тренером железнодорожников Бобом Хартли, который возмущался зафиксированным пробросом. После этого судья прокомментировал диалог со специалистом, но забыл выключить микрофон, которым оснащена его экипировка.

«Он не знает, че сказать: фак, фак. Деда трясет», — заявил судья на весь стадион. В конце высказывания он добавил нецензурное слово.

Матч прошел в четверг, 18 декабря, в Ярославле. Основное время завершилось со счетом 1:1, в овертайме никто не отличился, а в серии буллитов был сильнее «Локомотив».

Локомотив
2:1
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Б
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7693 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Игорь Никитин
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
Дмитрий Гамзин
(00:00-65:00)
1-й период
15:15
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Марк Ульев)
2-й период
26:32
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Максим Соркин)
34:39
Дмитрий Саморуков
3-й период
42:15
Рушан Рафиков
42:19
Денис Гурьянов
43:47
Даниил Мисюль
44:44
Мартин Гернат
47:58
Денис Зернов
52:07
Рушан Рафиков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Штрафное время
8
6
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит