Судья нецензурно выругался в микрофон во время матча КХЛ

Во втором периоде рефери пообщался с главным тренером железнодорожников Бобом Хартли, который возмущался зафиксированным пробросом. После этого судья прокомментировал диалог со специалистом, но забыл выключить микрофон, которым оснащена его экипировка.
«Он не знает, че сказать: фак, фак. Деда трясет», — заявил судья на весь стадион. В конце высказывания он добавил нецензурное слово.
Матч прошел в четверг, 18 декабря, в Ярославле. Основное время завершилось со счетом 1:1, в овертайме никто не отличился, а в серии буллитов был сильнее «Локомотив».
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7693 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Игорь Никитин
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
Дмитрий Гамзин
(00:00-65:00)
1-й период
15:15
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Марк Ульев)
2-й период
26:32
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Максим Соркин)
34:39
Дмитрий Саморуков
3-й период
42:15
Рушан Рафиков
42:19
Денис Гурьянов
43:47
Даниил Мисюль
44:44
Мартин Гернат
47:58
Денис Зернов
52:07
Рушан Рафиков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Штрафное время
8
6
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит