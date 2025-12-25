Ричмонд
«Подлецов в команде нет». Тренер «Барыса» высказался после матча КХЛ

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал матч против «Автомобилиста» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Астане и завершилась поражением хозяев льда со счётом 1:4.

"Хотелось, чтобы наши болельщики и все, кто ходит на хоккей, поддержали команду. Потому что как-то быстро мы переобуваемся. Многие из игроков учатся играть в хоккей правильно, ребята выкладываются, стараются. Не всегда получаются победы, матчи. Но подлецов и безразличных людей в команде нет. Хотелось бы, чтобы в любой ситуации нас поддерживали. Это важно для команды. Есть победы, есть поражения, все должны быть вместе и бороться с эмоциями и всем остальным.

По сегодняшней игре сложно сказать, что мы плохо играли. То же самое, что и в прошлом матче. По количеству голевых моментов у нас преимущество, нереализованный буллит, много моментов в большинстве, но шайбу мы не забросили. Допустили несколько ошибок, соперник их тут же реализовал. Нужно учиться забивать. В целом, не заслужили мы проиграть с таким счётом. Выход один — всем вместе готовиться к матчу с «Амуром» и выигрывать игру, чтобы вернуться в восьмёрку", — приводит его слова Шайбa.kz.

Для «Барыса» это третье поражение подряд. Ранее последовали поражения от «Сочи» (1:5) и «Трактора» (0:2). «Автомобилист» с 47 очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, где «Барыс» находится на девятой строчке, имея в активе 34 балла.

Следующую игру казахстанский клуб проведёт дома против хабаровского «Амура» 27 декабря.

Барыс
1:4
1:2, 0:1, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4535 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Николай Заварухин
Вратари
Никита Бояркин
(00:00-57:19)
Евгений Аликин
Никита Бояркин
(c 59:07)
1-й период
09:48
Джейк Мэсси
(Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков)
10:30
Семен Кизимов
14:24
Александр Шаров
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
18:42
Никита Шашков
(Степан Хрипунов, Кирилл Воробьев)
18:52
Брукс Мэйсек
2-й период
22:49
Мэйсон Морелли
31:03
Максим Тарасов
(Максим Осипов, Алексей Бывальцев)
33:00
Джейк Мэсси
33:00
Ярослав Бусыгин
3-й период
52:34
Мэйсон Морелли
59:07
Рид Буше
Статистика
Барыс
Автомобилист
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит