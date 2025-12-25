«Подлецов в команде нет». Тренер «Барыса» высказался после матча КХЛ

По сегодняшней игре сложно сказать, что мы плохо играли. То же самое, что и в прошлом матче. По количеству голевых моментов у нас преимущество, нереализованный буллит, много моментов в большинстве, но шайбу мы не забросили. Допустили несколько ошибок, соперник их тут же реализовал. Нужно учиться забивать. В целом, не заслужили мы проиграть с таким счётом. Выход один — всем вместе готовиться к матчу с «Амуром» и выигрывать игру, чтобы вернуться в восьмёрку", — приводит его слова Шайбa.kz.