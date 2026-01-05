Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.01
Вашингтон
:
Анахайм
П1
2.11
X
4.40
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
06.01
Рейнджерс
:
Юта
П1
2.50
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
06.01
Оттава
:
Детройт
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
06.01
Калгари
:
Сиэтл
П1
2.10
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
06.01
Лос-Анджелес
:
Миннесота
П1
2.63
X
4.15
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо М
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

«Динамо» всухую проиграло аутсайдеру КХЛ

«Сочи» победил со счетом 2:0. Победная шайба на счету Биттена, который побежал в атаку, выйдя со скамейки штрафников.

Источник: Официальный сайт ХК «‎Сочи»

Занимающий предпоследнее место в КХЛ «Сочи» обыграл московское «Динамо» на своем льду со счетом 2:0.

Шайбы забросили Уильям Биттен, который в момент начала атаки вышел со скамейки штрафников (14-я минута), и Жан-Кристоф Боден (53).

Вратарь хозяев Павел Хомченко отразил 39 бросков.

«Сочи» выиграл третий матч подряд.

У «Динамо», которое идет четвертым в Западной конференции, три поражения кряду.

В параллельном матче «Шанхай Дрэгонс» победили тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:2.

Сочи
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
5.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 8225 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Вячеслав Козлов
Вратари
Павел Хомченко
Владислав Подъяпольский
(00:00-39:55)
Владислав Подъяпольский
(40:00-56:59)
1-й период
11:27
Уильям Биттен
13:35
Уильям Биттен
(Денис Венгрыжановский)
16:57
Рафаэль Бикмуллин
2-й период
21:46
Данил Башкиров
3-й период
43:52
Макс Эллис
47:28
Дилан Сикьюра
52:41
Жан-Кристоф Боден
(Дмитрий Кагарлицкий)
Статистика
Сочи
Динамо М
Штрафное время
8
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит