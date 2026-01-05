«Динамо» всухую проиграло аутсайдеру КХЛ

Занимающий предпоследнее место в КХЛ «Сочи» обыграл московское «Динамо» на своем льду со счетом 2:0.
Шайбы забросили Уильям Биттен, который в момент начала атаки вышел со скамейки штрафников (14-я минута), и Жан-Кристоф Боден (53).
Вратарь хозяев Павел Хомченко отразил 39 бросков.
«Сочи» выиграл третий матч подряд.
У «Динамо», которое идет четвертым в Западной конференции, три поражения кряду.
В параллельном матче «Шанхай Дрэгонс» победили тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:2.
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
5.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 8225 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Вячеслав Козлов
Вратари
Павел Хомченко
Владислав Подъяпольский
(00:00-39:55)
Владислав Подъяпольский
(40:00-56:59)
1-й период
11:27
Уильям Биттен
13:35
Уильям Биттен
(Денис Венгрыжановский)
16:57
Рафаэль Бикмуллин
2-й период
21:46
Данил Башкиров
3-й период
43:52
Макс Эллис
47:28
Дилан Сикьюра
52:41
Жан-Кристоф Боден
(Дмитрий Кагарлицкий)
Статистика
Сочи
Динамо М
Штрафное время
8
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
