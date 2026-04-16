Североамериканцы слили минское «Динамо» в плей-офф? Кто виноват в вылете и что будет с командой

Причины поражения
Минское «Динамо» закончило сезон, не выиграв ни одного матча во втором раунде у «Ак Барса». После двух поражений дома минчане совсем рассыпались в третьей игре, а вот в четвертой показали характер, в отсутствии которого команду обвинил главный тренер Дмитрий Квартальнов. Вот только драк, стычек для победы было мало — тем более зачастую это шло с совсем ненужными удалениями. Упрека минчане не заслуживают, хотя после ярчайшей регулярки казалось, что второй раунд — не предел для этой команды.
Тренерский штаб перетряхнул все тройки, но уже через несколько минут вернулся к привычным сочетаниям. А в третьем периоде в запас присел лучший бомбардир регулярки Сэм Энэс, который полностью провалил серию. В четвертом матче он схватил два удаления, при этом запомнился момент, когда он получил пас после вчистую выигранного Пинчуком вбрасывания, но не стал бросать из убойной позиции, а зачем-то поехал обыгрывать соперника и потерял шайбу. Так лидер действовать не имеет права.
В целом, первая тройка «Динамо» не оправдала ожиданий. Меньше всего вопросов к Пинчуку, который и обострял, и пользу команде приносил. Вот только немного удивила его фраза после завершающего матча о том, что он «доволен сезоном». Есть чувство, как будто спортивной злости Виталию не хватает.
Бросилось в глаза, насколько быстрее и свежее были казанцы. Да, у них в целом более молодой состав, а лидеры нападения — куда более скоростные игроки, но порой просто поражало, насколько «встает» «Динамо». И тут можно обратиться к фигурам тренеров по физподготовке. Если у «Ак Барса» в этой должности работает один из самых сильных и опытных специалистов лиги Брэндон Бови, то в минском «Динамо» — 30-летний Алексей Дашкевич.
Есть деталь, которая хоть и незначительна, но помогает понять причины такой игры минчан. Половина жен легионеров вылетели по домам перед вторым раундом — причем под предлогами из разряда «собаке прививку надо сделать». Стали бы они это делать, если б мужья верили в то, что будут играть до конца мая? К тому же бонусы иностранцев привязаны к проходу первого раунда. Прошли — деньги заработали. Дальше-то зачем напрягаться?
В отсутствии лимита на легионеров — и преимущество, и беда «Динамо». Но плюсы, наверное, перевешивают. Понятно, что в Минске ждали большего, но два года подряд команда попадает в топ-8 лиги, а в регулярке вообще заняла второе место на «Западе». Кому такое достижение кажется несущественным, может сравнить с «успехами» клуба до прошлого сезона — и это при вполне сопоставимом бюджете.
Между третьим и четвертым матчем в Казань прилетел куратор всего белорусского хоккея Дмитрий Басков. Пошли слухи о том, что на четвертую игру «Динамо» может выйти уже без Квартальнова, но, по нашей информации, высшее руководство республики не согласовало отставку тренера.
Что дальше
За межсезонье минчане могут сильно измениться. Да, есть контракты на следующий сезон у Энэса, Мелоша, Уэлле, Брука, Фукале, но сразу несколько лидеров могут покинуть «Динамо». К Пинчуку огромный интерес из-за океана — по информации «СЭ», игрок склоняется к отъезду в НХЛ. Защитник Хэмилтон получил хорошее предложение из ЦСКА, а форвард первой тройки Лимож — из «Локомотива».
Квартальнова в клубе не будет с вероятностью в 99,9 процента, но без работы он точно не должен остаться. Очевидный вариант — «Трактор», где хорошая школа, нет иностранцев на действующих контрактах (значит, можно подписать их на те позиции, которые требуют усиления), вполне адекватное руководство. После Квартальнова не остается выжженной земли — в том же Минске останутся несколько молодых лидеров, которые заиграли как раз при этом тренере. И новый специалист будет уже опираться на них.
При этом интересно, как сложилась бы ситуация, если бы руководство и Квартальнов были в тандеме. И в клубе не дергали бы главного тренера по мелочам, не убирали его ближайшего помощника Игоря Горбенко перед плей-офф. Следующий сезон — отличная возможность оценить, чего добьется «Динамо» с нынешним руководством, но с другим тренером.
Артур Хайруллин