Крикунов — о возможном увольнении Квартальнова из «Динамо Минск»: «Ничего страшного не произойдет»

Во втором раунде Кубка Гагарина минское «Динамо» уступило казанскому «Ак Барсу» со счетом 0−4 в серии и завершило сезон.
«Регулярный чемпионат “Динамо” провело хорошо. Но в плей-офф “Ак Барс” преодолеть не получилось. Казанцы хорошо сыграли в обороне, да и в атаке что-то раззабивались. Обычно они столько не забивали. Если в целом, то сезон для минчан хороший, дошли до второго раунда. Я думал, что будет борьба посерьезнее, но не получилось. Этим и хорош хоккей, что не все предсказуемо.
Квартальнов назвал игроков бесхарактерными? Он же не просто сказал это от нечего делать. Он хотел простимулировать игроков. Но не помогло. Ничего с Квартальновым не случится. Он без работы не останется. Даже если его уволят, то ничего страшного не произойдет. Его уже увольняли, его этим не напугаешь. В «Динамо» он провел хороший сезон, дал хороший результат. В плей-офф бывает всякое«, — сказал Крикунов “Совспорту”.