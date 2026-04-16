17.04
Юта
:
Сент-Луис
П1
2.69
X
4.30
П2
2.30
17.04
Виннипег
:
Сан-Хосе
П1
2.03
X
4.40
П2
3.07
17.04
Нэшвилл
:
Анахайм
П1
2.67
X
4.40
П2
2.30
17.04
Калгари
:
Лос-Анджелес
П1
3.02
X
4.30
П2
2.10
17.04
Эдмонтон
:
Ванкувер
П1
1.55
X
5.00
П2
5.14
17.04
Колорадо
:
Сиэтл
П1
1.85
X
4.50
П2
3.85
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Лукашенко назвал паршивой игру «Динамо» в плей-офф КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал выступление хоккейного клуба минское «Динамо» в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Belarushockey.

Источник: РИА "Новости"

«Чем я переболел недавно? Это одна из проблем. Не только минское “Динамо” паршиво играет в хоккей, это тоже для президента проблема», — заявил Лукашенко.

15 апреля казанский «Ак Барс» выиграл четвертьфинальную серию у минского «Динамо». Встреча прошла на домашней арене «Ак Барс» и завершилась со счетом 3:2. Итоговый счет серии — 4:0 в пользу казанского клуба.

Счет открыл защитник «Ак Барса» Никита Лямкин на 13-й минуте первого периода. На 30-й минуте Дмитрий Яшкин удвоил преимущество, реализовав большинство. На 40-й минуте Александр Барабанов довел счет до 3:0. Минчане ответили двумя голами в концовке: на 58-й минуте отличился Вадим Шипачев, на 60-й — Даниил Липский.

«Ак Барс» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина, а минское «Динамо» завершило участие в Кубке Гагарина в четвертьфинальной стадии.

Ак Барс
3:2
1:0, 2:0, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
15.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8826 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Тимур Билялов
Василий Демченко
(00:00-57:00)
Василий Демченко
(57:18-57:23)
1-й период
01:19
Михаил Фисенко
01:19
Николас Мелош
01:56
Никита Лямкин
04:16
Никита Дыняк
04:16
Алексей Пустозеров
04:16
Ксавье Уэлле
04:16
Ксавье Уэлле
04:16
Джош Брук
06:22
Артем Галимов
06:22
Даррен Дитц
06:22
Даррен Дитц
12:35
Никита Лямкин
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
17:03
Никита Лямкин
17:03
Сергей Кузнецов
2-й период
23:04
Станислав Галиев
25:54
Никита Дыняк
28:24
Алекс Лимож
29:33
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
33:17
Артем Галимов
33:17
Артем Галимов
38:45
Михаил Фисенко
38:45
Сэм Энас
39:01
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
3-й период
42:26
Сэм Энас
57:18
Вадим Шипачев
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
59:15
Даниил Липский
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
Статистика
Ак Барс
Динамо Мн
Штрафное время
26
28
Игра в большинстве
5
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит