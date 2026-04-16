Лукашенко назвал паршивой игру «Динамо» в плей-офф КХЛ

«Чем я переболел недавно? Это одна из проблем. Не только минское “Динамо” паршиво играет в хоккей, это тоже для президента проблема», — заявил Лукашенко.
15 апреля казанский «Ак Барс» выиграл четвертьфинальную серию у минского «Динамо». Встреча прошла на домашней арене «Ак Барс» и завершилась со счетом 3:2. Итоговый счет серии — 4:0 в пользу казанского клуба.
Счет открыл защитник «Ак Барса» Никита Лямкин на 13-й минуте первого периода. На 30-й минуте Дмитрий Яшкин удвоил преимущество, реализовав большинство. На 40-й минуте Александр Барабанов довел счет до 3:0. Минчане ответили двумя голами в концовке: на 58-й минуте отличился Вадим Шипачев, на 60-й — Даниил Липский.
«Ак Барс» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина, а минское «Динамо» завершило участие в Кубке Гагарина в четвертьфинальной стадии.
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Тимур Билялов
Василий Демченко
(00:00-57:00)
Василий Демченко
(57:18-57:23)
01:19
Михаил Фисенко
01:19
Николас Мелош
01:56
Никита Лямкин
04:16
Никита Дыняк
04:16
Алексей Пустозеров
04:16
Ксавье Уэлле
04:16
Ксавье Уэлле
04:16
Джош Брук
06:22
Артем Галимов
06:22
Даррен Дитц
06:22
Даррен Дитц
12:35
Никита Лямкин
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
17:03
Никита Лямкин
17:03
Сергей Кузнецов
23:04
Станислав Галиев
25:54
Никита Дыняк
28:24
Алекс Лимож
29:33
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
33:17
Артем Галимов
33:17
Артем Галимов
38:45
Михаил Фисенко
38:45
Сэм Энас
39:01
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
42:26
Сэм Энас
57:18
Вадим Шипачев
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
59:15
Даниил Липский
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
